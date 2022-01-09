快訊

匡列染疫司機1同住家人8名乘客 北市：評估擴大採檢

開票結果／林靜儀當選中二立委！投票率、分區得票數據一次看

骨髓受贈者重獲新生 慈濟出版繪本讓愛延續

中央社 / 花蓮縣9日電

骨髓受贈者王皖伶，2013年正值人生事業巔峰、又準備要慶祝兒子週歲時，突被宣判罹患急性淋巴性白血病，所幸透過慈濟骨髓資料庫配對成功，因此翻轉生命，重獲新生。

由慈濟骨髓幹細胞中心策劃、「小天下」出版的「想念兔小妹」繪本，今天舉辦新書發表會，王皖伶分享自己的經歷，並鼓勵大家一起加入驗血建檔。

「您的捐贈、他的重生！」一語道盡骨髓捐、受贈者之間的「髓」緣關係，也在慈濟推廣的骨髓捐贈歷程中，必須傳遞正確的捐贈觀念，才能使捐贈過程更圓滿順利，因而催生出「想念兔小妹」教育繪本。

王皖伶說，她從發燒住院到確診僅短短一週。「得知自己血癌時，兒子才10個月大，我陷入生命的低潮。」因為家人朋友都沒有配對成功，於是透過移植醫院向慈濟骨髓資料庫申請配對成功，重獲新生。

「我想陪著他長大。」王皖伶最掛心的是年幼兒子，她非常感謝捐贈者的大愛，讓她的小孩在成長過程中能有媽媽的陪伴。

慈濟骨髓幹細胞中心主任楊國梁指出，本著救人如救火的精神幫助所有血液疾病患者，不分宗教、族群、種族、國籍等，且骨髓捐贈是一個需要有多元化的捐贈者及建檔資料庫，希望大家能把愛持續傳遞給更多人。

慈濟骨髓幹細胞中心自1993年成立至今，志願捐贈者累計超過45萬人，各界愛心捐贈者搶救生命的足跡已遍布全球31個國家地區。即便受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，截至去年7月，全球海內外移植案例數更突破6000例。

此外，慈濟骨髓幹細胞中心也長期投入校園驗血建檔宣導，因為每年都要淘汰超過55歲的資料與健康資格不符者，在慈濟骨髓資料庫中18至30歲的比例只有14%，期待資料庫「建檔族群年輕化」，多一個年輕人參與，就多一分希望。

慈濟 幹細胞

延伸閱讀

臉書「證嚴法師」吸引網友反諷留言 慈濟回應了

第三劑疫苗間隔縮短 竹市10日起加開這3座疫苗站

家鄉故事屏縣8年出版104繪本 來義高中畫出巫師傳承

頸椎「土石流」幸遇神救援 病患治癒捐款感恩大林慈濟

相關新聞

一周天氣看這裡！周二高山追雪 周三8度挑戰入冬最冷

周一東北季風減弱、各地氣溫稍微回升，中央氣象局表示，周二有冷空氣南下，強度直逼強烈大陸冷氣團、全台有感，周三是最冷的一天...

綠鬣蜥肆虐 屏東縣2021年抓捕近2萬隻 全國最多

外來種綠鬣蜥肆虐，因為棄養野放，加上野外沒有天敵，成為強制外來種入侵物種，屏東縣府農業處加強移除力道，去年除聘請鬣蜥達人...

周二急凍恐達強烈冷氣團 寒冷全台有感下探8度低溫

東北季風明減弱、各地氣溫稍微回升，但周二又有冷空氣南下，強度直逼強烈大陸冷氣團，中央氣象局表示，這波冷空氣「全台有感」，...

國家認證邊緣人？花蓮增2處地震參考點 提升有效警報

花蓮地形狹長，有時地震發生在偏北方，南區的居民無感，或是地震來臨，手機卻沒有收到災防告警簡訊，擔心是「國家級認證的邊緣人...

奧萬大山櫻花盛放 提早引爆紅色浪漫

天氣濕冷，低溫催化，南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區的山櫻花綻放，目前櫻花園已花開達5成，園方表示，因今年冷得比較早，櫻花也...

營養師排行熱炒店菜色熱量 第一名是看似清淡的它

熱炒店是台灣庶民小餐館的熱門場所，三五好友聚餐時選在熱炒店，每個人都有必點菜色，毫無拘束的用餐環境深受大眾喜愛。不過營養師高敏敏提醒大家哪些是熱量地雷菜色，怎麼點才能吃得痛快又健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。