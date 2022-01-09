骨髓受贈者重獲新生 慈濟出版繪本讓愛延續

骨髓受贈者王皖伶，2013年正值人生事業巔峰、又準備要慶祝兒子週歲時，突被宣判罹患急性淋巴性白血病，所幸透過慈濟骨髓資料庫配對成功，因此翻轉生命，重獲新生。

由慈濟骨髓幹細胞中心策劃、「小天下」出版的「想念兔小妹」繪本，今天舉辦新書發表會，王皖伶分享自己的經歷，並鼓勵大家一起加入驗血建檔。

「您的捐贈、他的重生！」一語道盡骨髓捐、受贈者之間的「髓」緣關係，也在慈濟推廣的骨髓捐贈歷程中，必須傳遞正確的捐贈觀念，才能使捐贈過程更圓滿順利，因而催生出「想念兔小妹」教育繪本。

王皖伶說，她從發燒住院到確診僅短短一週。「得知自己血癌時，兒子才10個月大，我陷入生命的低潮。」因為家人朋友都沒有配對成功，於是透過移植醫院向慈濟骨髓資料庫申請配對成功，重獲新生。

「我想陪著他長大。」王皖伶最掛心的是年幼兒子，她非常感謝捐贈者的大愛，讓她的小孩在成長過程中能有媽媽的陪伴。

慈濟骨髓幹細胞中心主任楊國梁指出，本著救人如救火的精神幫助所有血液疾病患者，不分宗教、族群、種族、國籍等，且骨髓捐贈是一個需要有多元化的捐贈者及建檔資料庫，希望大家能把愛持續傳遞給更多人。

慈濟骨髓幹細胞中心自1993年成立至今，志願捐贈者累計超過45萬人，各界愛心捐贈者搶救生命的足跡已遍布全球31個國家地區。即便受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，截至去年7月，全球海內外移植案例數更突破6000例。

此外，慈濟骨髓幹細胞中心也長期投入校園驗血建檔宣導，因為每年都要淘汰超過55歲的資料與健康資格不符者，在慈濟骨髓資料庫中18至30歲的比例只有14%，期待資料庫「建檔族群年輕化」，多一個年輕人參與，就多一分希望。