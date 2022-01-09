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一周天氣看這裡！周二高山追雪 周三8度挑戰入冬最冷

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一周天氣看這裡！周二高山追雪 周三8度挑戰入冬最冷

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局表示，周二有冷空氣南下，強度直逼強烈大陸冷氣團、全台有感。本報資料照片
中央氣象局表示，周二有冷空氣南下，強度直逼強烈大陸冷氣團、全台有感。本報資料照片

周一東北季風減弱、各地氣溫稍微回升，中央氣象局表示，周二有冷空氣南下，強度直逼強烈大陸冷氣團、全台有感，周三是最冷的一天，嘉義以北將凍破10度以下，局部地區甚至下探8度，有機會成為入冬以來最冷一波。

針對高山降雪機會，氣象局預報員陳伊秀表示，周二北部2500公尺以上高山、中部3000公尺以上高山，若水氣跟氣溫搭配得當，民眾將有望「追雪」。

華南雲雨區東移，周一、周二兩天水氣多，北部、東半部有局部雨，中南部零星降雨。周一各地早晚仍涼，低溫約13至17度，白天高溫略升，北部、宜花19至21度，中南部、台東23至26度。

陳伊秀表示，周二冷空氣南下，愈晚愈冷，強度預估為大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團，最冷時間點在周三清晨，低溫範圍很廣，可說全台有感，台南以北及東北部低溫只有10至12度，空曠地區再降1至2度，高屏、台東、花蓮低溫也只有12至15度。

至於最低溫地區，陳伊秀說，嘉義以北、宜蘭都可能冷破10度以下，淡水9度、苗栗空曠地區可能僅8度；目前入冬最強冷空氣為去年12月底，台北站低溫12.3度，但這一波台北站低溫預估12.1度，有機會成為入冬最強冷氣團。

陳伊秀說，大陸冷氣團周六、周日就會開始減弱，不過各地早晚氣溫仍較涼，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

冷氣團 低溫 氣象局

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