影／長程班次旅客快篩再放行 王必勝：已開始相關評估
Omicron疫情已經延伸到社區，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9日）宣布，為了提高警覺，希望把戰線提前，讓境外大量移入可以更早被發現，規畫「長程班次」入境時，旅客要在機場直接採陰才能放人，如果陽性就直接送往醫院，採檢的方式是類似PCR快篩，最快周二就開始啟動篩檢，並強調現在是與「時間在賽跑」。桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝下午隨即與相關單位討論，並至登機口場勘。
王必勝表示，中午就接到「長程班次」旅客做完快篩再放行的任務，之後就開始進行相關評估，要評估的東西蠻多的。第一個問題就是下機後的檢疫區在哪？第二個是要用什麼方式檢驗？因為採檢時間不能太長，傳統的檢驗方式必須等待3至4小時就不太可能採用，必須使用有效又快速的PCR檢測，無論使用的是何種方式都必須趕快去進行規劃。
至於長程旅客採檢結果陰性或陽性的動線規劃為何？王必勝說，採檢陰性就放行走原來的路入境，若是採檢陽性的話是不是啟動緊急後送到醫院？要送什麼醫院？救護車數量夠不夠？這些配套都必須討論。如果採陽旅客真的後送，也有CIQS、證照查驗、行李提領這些細節必須討論，所以接下來會到登機口去做現地場勘，討論出一些可行方案後再回報指揮中心。
王必勝也提到，由於旅客已歷經長程飛行，所以希望採檢流程不要讓旅客等待超過一小時，目前是希望將流程規劃在一小時內解決，但還是要看最後的解決方案是什麼。依照過去2周的資料，清晨曾有連續5班飛機降落，約有600名旅客同時抵達，在2小時內處理600名旅客看起來是最大量，這段期間會比較吃緊。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「長程班次」旅客入境篩檢，最快周二就開始啟動篩檢，並強調現在是與「時間在賽跑」。王必勝表示，指揮官交代的任務「會盡力完成」，至於採檢場所是不是利用原先的候機室，可以或不可以，要現場看才知道。但一定是在機場採檢，才會節省時間，畢竟這是一個常態性的事情，不希望耽誤旅客的時間，不希望旅客在這個場域留置太久。
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