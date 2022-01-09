影／桃機擴大PCR採檢 王必勝：新增2名清潔人員確診
桃園國際機場疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增11例本土病例，初步研判皆與桃園機場疫情有關。桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝下午受訪時表示，昨天擴大篩檢之後，新增2名清潔公司員工確診，這2位篩檢陽性後已匡列相關接觸者，沒有被匡列的就是持續密集採檢、嚴密自主健康監測，做相關的管理。
王必勝表示，昨天開始的擴大篩檢，昨晚總共採了1565位，截至目前為止共採了6000位左右，目前還在進行中。因為這個案子比較急，各單位還在陸續新增人數，所以採檢名單的人數還在增加，目前是8000人左右。由於採檢作業表定今晚8時結束，若是作業屆時無法完成，會拜託聯新國際醫院繼續採下去。
王必勝補充說明，昨天採檢的1565位中，其中有兩位清潔公司的員工採檢結果為陽性，清潔員工本來是7位，現在增加2位變成9位。這2位是中班的清潔人員，平常負責洗手間的清潔工作。這2位從大前天的PCR跟連續2次快篩都是陰性，到昨天第2次PCR採檢才變成陽性，這也是我們的目的，沒有被匡列的就立即採檢，希望不要漏掉。
王必勝也提到，昨天桃園機場有2例快篩陽性案例，2人去醫院做PCR之後，其中一位機場消防隊的員工PCR陰性，也就是快篩的偽陽性，此案就不做討論。另外一位PCR陽性的則是手推車人員，為此已將包含在8000人採檢名單的所有手推車員工，提早至今天一早優先採檢。
王必勝說指揮中心公佈桃機2位新增案例，也就是手堆車員工目前共有2例確診，其中一位原本不再篩檢範圍中，是這次擴大快篩才發現，第2位手推車員工是在外面的採檢站篩檢時發現，這2位篩檢陽性之後就是匡列相關接觸者，沒有被匡列的就是密集持續採檢，嚴密的自主健康監測，做相關的管理。
王必勝也提到，平時手推車員工的工作就是在負責手推車的蒐集、清潔在供旅客使用，確診的這2位則是負責蒐集手推車，工作區域是在入境航廈的外緣道路，是不是這樣造成染疫還要在調查。
由於確診人數持續增加，不少相關人員被匡列隔離導致人力出現缺口，王必勝透露，採檢時間很快，不會影響正常工作。但部分員工被匡列隔離後造成人力減少這部分，桃園機場跟相關單位已經做了討論，必要的時候會派來支援的人力，前進指揮所已要求這些外來的人力必須先經過護理隊的教育訓練才可以上線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言