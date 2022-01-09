影／桃機擴大PCR採檢 王必勝：新增2名清潔人員確診

桃園國際機場疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增11例本土病例，初步研判皆與桃園機場疫情有關。桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝下午受訪時表示，昨天擴大篩檢之後，新增2名清潔公司員工確診，這2位篩檢陽性後已匡列相關接觸者，沒有被匡列的就是持續密集採檢、嚴密自主健康監測，做相關的管理。

王必勝表示，昨天開始的擴大篩檢，昨晚總共採了1565位，截至目前為止共採了6000位左右，目前還在進行中。因為這個案子比較急，各單位還在陸續新增人數，所以採檢名單的人數還在增加，目前是8000人左右。由於採檢作業表定今晚8時結束，若是作業屆時無法完成，會拜託聯新國際醫院繼續採下去。

王必勝補充說明，昨天採檢的1565位中，其中有兩位清潔公司的員工採檢結果為陽性，清潔員工本來是7位，現在增加2位變成9位。這2位是中班的清潔人員，平常負責洗手間的清潔工作。這2位從大前天的PCR跟連續2次快篩都是陰性，到昨天第2次PCR採檢才變成陽性，這也是我們的目的，沒有被匡列的就立即採檢，希望不要漏掉。

王必勝也提到，昨天桃園機場有2例快篩陽性案例，2人去醫院做PCR之後，其中一位機場消防隊的員工PCR陰性，也就是快篩的偽陽性，此案就不做討論。另外一位PCR陽性的則是手推車人員，為此已將包含在8000人採檢名單的所有手推車員工，提早至今天一早優先採檢。

王必勝說指揮中心公佈桃機2位新增案例，也就是手堆車員工目前共有2例確診，其中一位原本不再篩檢範圍中，是這次擴大快篩才發現，第2位手推車員工是在外面的採檢站篩檢時發現，這2位篩檢陽性之後就是匡列相關接觸者，沒有被匡列的就是密集持續採檢，嚴密的自主健康監測，做相關的管理。

王必勝也提到，平時手推車員工的工作就是在負責手推車的蒐集、清潔在供旅客使用，確診的這2位則是負責蒐集手推車，工作區域是在入境航廈的外緣道路，是不是這樣造成染疫還要在調查。