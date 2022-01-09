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國家認證邊緣人？花蓮增2處地震參考點 提升有效警報

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮地形狹長，為讓地震速報發布更精準，中央氣象局增設2個參考點，預計可提升13.9%有效警報。圖為示意圖。圖／報系資料照
花蓮地形狹長，為讓地震速報發布更精準，中央氣象局增設2個參考點，預計可提升13.9%有效警報。圖為示意圖。圖／報系資料照

花蓮地形狹長，有時地震發生在偏北方，南區的居民無感，或是地震來臨，手機卻沒有收到災防告警簡訊，擔心是「國家級認證的邊緣人」。為讓地震速報發布更精準，中央氣象局在花蓮增設2個參考點，預計可提升13.9%有效警報。

花蓮縣消防局指出，自2016年4月起，氣象局建置災防告警細胞廣播系統，在中大型有感地震發生後，推播「地震速報」細胞廣播訊息，民眾可從手機即時收到強震訊息以緊急應變。

由於地震無法預測，加上大地震存在預警應變的時間非常有限，因此台灣將「地震速報」細胞廣播訊息設定為「國家級警報」，針對「當偵測地震規模5.0以上，針對縣市政府所在地預估震度達4級（台北市3級）以上的縣市民眾」發送。

消防局長林文瑞表示，花蓮南北跨幅長達137公里，相當於西部5個縣市範圍，南北居民對災害感受大有不同，若僅靠目前「花蓮縣政府」地震參考點為全縣市發布，對於不是住在市區的鄉親，災防告警簡訊可靠性略顯不足，如花蓮中南區的鄉親經常於發生地震時，因北區站點震度未達標準，而未收到災防告警簡訊。

為保障震央附近的居民及時獲得強震訊息，除了現有參考點外，氣象局增設光復鄉公所、玉里鎮公所2處參考站點，預計可提升13.9%有效警報，也可降低過度警告、擾民的情形。

林文瑞提醒，收到地震速報簡訊，到實際地震來襲只有短短幾秒反應時間，發生地震時，應立刻「趴下、掩護、穩住」，減少受傷的風險。平時建議與家人討論地震前的準備事項，包括固定家具、準備避難包、儲存備用糧食飲水等，做好準備。

地震 花蓮 災防告警

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