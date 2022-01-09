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綠鬣蜥肆虐 屏東縣2021年抓捕近2萬隻 全國最多

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府移除綠鬣蜥，去年一整年移除近兩萬隻。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣府移除綠鬣蜥，去年一整年移除近兩萬隻。圖／屏東縣府農業處提供

外來種綠鬣蜥肆虐，因為棄養野放，加上野外沒有天敵，成為強制外來種入侵物種，屏東縣府農業處加強移除力道，去年除聘請鬣蜥達人，另外增加委託兩個廠商移除，去年一整年共移除1萬9733隻，其中體長20公分以上有1萬4千多隻；2021年移除數量是2020年的2倍多，2020年移除數量8420隻，成長2倍多，全國最多；民眾抓蜥送農產品部分，今年將持續。

屏縣府農業處長鄭永裕說，移除綠鬣蜥2020年共移除8420隻。2021年移除1萬9733隻，去年1到10月捕捉8千多隻，就已超越2020年度數量，去年11到12月，縣府再委託廠商加強移除力道，兩個月內更抓捕1萬多隻，利用夜間捕捉，綠鬣蜥警覺性較不高。

鄭永裕說，綠鬣因成體長可達1.5公尺以上，外型酷似恐龍不討喜，屢遭棄養野放，加上野外無天敵，危害生態平衡，綠鬣蜥對民眾雖不具主動攻擊性，但因體型碩大仍易造成恐慌，且會大量攝食葉菜類農作物或園藝植物葉子造成農作物經濟損失，縣府從2019年起每年均配合中央投入近百萬經費移除，去年爭取行政院二備金支援，又再增加投入200萬元經費持續強力巡查及移除綠鬣蜥。

鄭永裕說，移除綠鬣蜥範圍，主要集中在萬年溪、東港溪流域沿岸的鄰近鄉鎮，竹田鄉、潮州鎮、屏東市、萬丹鄉等鄉鎮。

鄭永裕說，民眾抓綠鬣蜥送農產品獎勵計畫成效不錯，希望民眾繼續參與響應移除活動，捕捉後可以到消防局屏東分隊、潮州分隊兌換農產品；若在野外、河川或農田區域發現綠鬣蜥族群，可向縣府1999通報發現地點，縣府會派專業廠商進行移除作業，抑制族群擴散。

屏東縣府移除綠鬣蜥，去年一整年移除近兩萬隻。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣府移除綠鬣蜥，去年一整年移除近兩萬隻。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣府移除綠鬣蜥，去年一整年移除近兩萬隻，去年11、12月增聘廠商加強移除力道，兩個月移除1萬多隻。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣府移除綠鬣蜥，去年一整年移除近兩萬隻，去年11、12月增聘廠商加強移除力道，兩個月移除1萬多隻。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣府去年仍持續聘請鬣蜥達人協助移除綠鬣蜥。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣府去年仍持續聘請鬣蜥達人協助移除綠鬣蜥。圖／屏東縣府農業處提供
綠鬣蜥肆虐，啃食萬丹紅豆田。圖／屏縣府農業處提供
綠鬣蜥肆虐，啃食萬丹紅豆田。圖／屏縣府農業處提供

綠鬣蜥 屏東縣 野放

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