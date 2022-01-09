奧萬大山櫻花盛放 提早引爆紅色浪漫

天氣濕冷，低溫催化，南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區的山櫻花綻放，目前櫻花園已花開達5成，園方表示，因今年冷得比較早，櫻花也較去年提前1至2周綻放，也提早引爆紅色浪漫，令人驚艷，1月中、下旬更將進入最佳觀賞期。

奧萬大位居中高海拔山區，以楓紅尤為著名，實際上，每年春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，四季特色別具，其中園區櫻花品種有山櫻花、八重櫻和霧社櫻，其花期視天氣冷暖多落在1月至3月中旬，而今年櫻況較往年提早，目前已綻放5成。

奧萬大森林遊樂區指出，去年櫻花盛放高峰期約在2月初，不過去年12月初甫入冬就迎來數波東北季風和大陸冷氣團，而因低溫和水氣配合得宜，不僅楓紅狀況佳，今年的櫻花也受到催化，桃紅色系的山櫻花含苞待放，上周起更陸續綻放。

而奧萬大櫻花園內的山櫻花目前已花開達5成，相較於去年花期至少提早了1至2周時間，也正好與進入尾聲的楓紅接力見客，引爆紅色浪漫，預計元月中、下旬進入山櫻花的最佳觀賞期，之後就再由八重櫻、霧社櫻接棒，直到3月中旬。