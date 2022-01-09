台中市公告無人機新禁飛區 玩家乾脆不玩：市區一飛就容易觸法

台中市政府第二次修正遙控無人機公告已生效，這次新增12處禁限區域，包含衛生福利部豐原醫院、太平區新光國中等，修正後市府禁限區域共359處，民眾從事遙控無人機活動前，務必確認禁止飛航區域，違法最高罰30萬元。

台中市已告禁飛區域，包括重要大眾運輸系統、調查站監獄、發電廠、保育區等等，可以上台中市政府交通局網站查詢。

無人機玩家則表示，禁飛區域太大，在市區幾乎一升空就違法，不少人乾脆不玩了。

交通局長葉昭甫表示，自然人所有250公克以上遙控無人機，應在民航局「遙控無人機管理資訊系統」進行註冊；政府機關(構)、學校或法人所有遙控無人機，則均須在系統辦理註冊。

另政府機關(構)、學校或法人如因業務需在公告禁限區域進行活動或排除相關操作限制，均可透過該系統提出申請。葉昭甫表示，活動申請相當簡便，呼籲民眾不要貪圖一時之便吃罰單。

在民航局公告的禁航區、限航區及航空站或飛行場四周範圍違規飛行者，移送航空主管機關依法裁處30至150萬元罰鍰；在市府公告禁止範圍違規飛行或違反相關限制者，依法裁處3至30萬元罰鍰；如因故危害民眾生命財產安全者，也有相關刑事及民事責任。

相關資訊可至民航局網站、遙控無人機管理資訊系統、遙控無人機空域查詢APP(DroneMap)或交通局遙控無人機禁飛場域查詢。