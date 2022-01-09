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周二急凍恐達強烈冷氣團 寒冷全台有感下探8度低溫

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局表示，周二將有強冷空氣南下，愈晚愈冷。本報資料照片
中央氣象局表示，周二將有強冷空氣南下，愈晚愈冷。本報資料照片

東北季風明減弱、各地氣溫稍微回升，但周二又有冷空氣南下，強度直逼強烈大陸冷氣團，中央氣象局表示，這波冷空氣「全台有感」，低溫範圍非常廣，嘉義以北低溫都有機會10度以下，局部地區甚至只有8度。周一深夜至周二白天，若水氣及氣溫搭配得當，北部2500公尺以上高山將有追雪機會。

氣象局預報員陳伊秀表示，今明兩天迎風面基隆北海岸、東半部有局部雨，北台灣多雲零星雨，中南部多雲到晴或多雲。華南雲區雨區明天晚上東移，北部、東半部將有局部雨，中南部零星雨，周二下半天雨勢才會趨緩。周三至周六迎風面北部、東半部有雨，中部山區零星雨，其他地區多雲到晴。

陳伊秀表示，明天東北季風減弱，溫度略升，但周二又有強冷空氣南下，目前強度預報為大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團之間， 周二白天處於降溫過程，愈晚愈冷，這一波最冷時間點在周三清晨，且範圍很廣「全台有感」，台南以北及東北部地區低溫只有10度至12度，空曠地區再降1至2度，高屏、台東、花蓮地區低溫也僅12度至15度。

至於最低溫的地區，陳伊秀說，這波低溫範圍非常廣，根據最新預報，嘉義以北空曠地區跟宜蘭都有機會10度以下，淡水預測9.2度，苗栗空曠地區甚至只有8度。冷空氣預計要到周日才會稍微減弱。

針對高山降雪機會，陳伊秀表示，周一深夜至周二白天華南雲雨區帶來水氣，如果氣溫可以配合的話，周二北部地區2500公尺以上高山將有下雪或下冰霰機會，中部高山也不排除降雪，但要看水氣能否搭配。

低溫 冷氣團 降雪

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