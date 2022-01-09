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台鐵集集線通車100周年 紀念套票限量1千份

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台鐵局製作集集線通車百周年紀念套票，預定1月14日上午9時30分至11時30分於集集站發售。圖／台鐵局提供
台鐵局製作集集線通車百周年紀念套票，預定1月14日上午9時30分至11時30分於集集站發售。圖／台鐵局提供

為慶祝集集線自1922年1月14日通車100周年，台鐵局製作集集線通車百周年紀念套票，預定1月14日上午9時30分至11時30分於集集站發售，內含二水站、集集站及車埕站特色月台票各1張，全套售價100元，限量1000套，每人限購5套，依序發售不提供選號，售完為止。

集集線全線長近30公里，是台鐵局目前營運里程最長的鐵路支線，全線共有7個車站，自1922年通車以來，帶動沿線各站的發展，從二水「路的起點」，經過集集「人的記憶」到達車埕「山的情懷」，漫遊集集鐵道百年風情。

台鐵局表示，南投縣集集鎮公所1月14日上午10時，也會在集集車站前廣場舉辦「2022集集車站100歲生日慶暨貓站長就職典禮」活動。

集集 台鐵

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