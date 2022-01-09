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雙北升3級警戒？專家：這情形就可能 社區務必防疫5大重點

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營養師排行熱炒店菜色熱量 第一名是看似清淡的它

聯合新聞網 / 綜合報導
營養師教大家熱炒店如何健康點菜。示意圖。報系資料照。
營養師教大家熱炒店如何健康點菜。示意圖。報系資料照。

熱炒店是台灣庶民小餐館的熱門場所，三五好友聚餐時選在熱炒店，每個人都有必點菜色，毫無拘束的用餐環境深受大眾喜愛。不過營養師高敏敏提醒大家哪些是熱量地雷菜色，怎麼點才能吃得痛快又健康。

營養師高敏敏在臉書貼出圖表，列出熱炒店常見菜色當中，哪些熱量高得驚人。令大家跌破眼鏡的是，以一般餐點分量來計，看似清淡的「蒜泥白肉」居然排行第一，熱量高達1120kcal，其他榜上有名的前幾名包括醬爆雞丁720kcal、沙茶羊肉695kcal、薑絲大腸680kcal、醉雞640kcal、蠔油牛肉575kcal等。

高敏敏解釋，蒜泥白肉本身就是油脂量很高的豬肥肉切片，所以它的熱量來源都在食材本身，「高血脂或要減脂的人需特別控制，儘量不要吃。」其他像是大腸是內臟食材、沙茶是高油脂醬，菜色中有包含這類也屬於熱量地雷菜色，過多的調味也會導致鈉含量攀升。

因此她提醒上熱炒店時注意5點原則，1.以低脂海鮮為主、肉類為輔，減少選擇肥肉及內臟類餐點；2.烹調方式以清蒸、汆燙為主，減少油炸及醬料的使用，以免重鹹造成水腫；3.點盤青菜補充膳食纖維，並優先選擇涼拌或特製少油，因為熱炒菜常常容易油脂攝取過多；4.如果真的嘴饞想吃高熱量餐點，建議以原味為主，減少醬料；5.以無糖茶、水來代替啤酒。

高敏敏最後教一個小撇步，在碗底預留一些白飯，可以幫助吸取多餘的湯汁及醬料，但可不要因為太香太美味就吃下肚！網友留言非常實用，「蒜泥白肉出乎意料」、「海瓜子竟然比蝦球還胖喔」、「可以盡量吃苦瓜鹹蛋了」，也有人開玩笑有了這篇，要趕快把熱炒店約起來了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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