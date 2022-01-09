東北風減弱 高雄空品擴散轉差

許多人想趁假日外出走走，高雄市環保局提醒，今天高雄市東北風減弱，西部擴散轉差，最南端的林園測站為「橘色提醒」等級，敏感族群，中午前建議減少戶外劇烈運動。

高雄市環保局預估今天的AQI趨勢為「普通至局部橘色提醒」，上午7點，高雄市戶外空氣品質標AQI以「普通」為主，但最南端的林園測站為「橘色提醒」等級，空品分布與昨天相同。

受到高壓中心南移，台灣附近氣壓梯度更減小，導致風速減弱，大氣水平擴散條件也受到抑制，從上午7點的空氣品質監測顯示，西半部AQI轉為「普通」，已往北擴展到彰化。

今天上半天由於大氣相對穩定、風速偏弱，PM2.5稍有累積，AQI為普通至局部橘色提醒。下半天風速預估逐漸增強，擴散條件轉好，AQ由局部橘色提醒恢復到普通。敏感族群中午前稍減少戶外劇烈運動，今天清晨偏冷，多數地區低溫15度上下，中午偏暖，高溫可達25度，要注意日夜溫差大，穿著建議以薄內搭加上厚外套為宜。