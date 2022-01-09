零下5度的玉山主峰 鄭明典：就是這麼美

冰封玉山景色絕美！中央氣象局長鄭明典在臉書發布一張位於玉山北峰的玉山氣象站觀看玉山主峰的冰封照片，他說，零下5度的玉山，「就是這麼美！」

鄭明典說，台灣最高峰需要保護，所以不是每個人可以輕易親臨現場。玉山氣象站的同仁可以代勞，分享玉山四季不同的面貌。

玉山氣象站位處海拔3850公尺，在玉山北峰山頂，是全東亞最高的氣象站。為了蒐集重要氣象觀測資料，中央氣象局有一群員工每天頂著嚴寒氣候在此守候，一個月洗一次澡、再冷也不能開電暖爐，每個月還要徒步攀登8小時才能抵達辦公室。

氣象局說，今天東北季風影響，北部、東北部及東部整天涼偏冷，其他地區早晚亦涼；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區則為多雲的天氣；氣溫方面，預測夜晚清晨低溫在西半部及東北部13至15度，東部及東南部16至18度；白天高溫在北部、東北部及東部18到20度，中南部及東南部23至27度。

未來一周氣溫變化方面，氣象局說，中後期大多為強冷空氣影響的天氣；明天至周二清晨，東北季風稍減弱，氣溫略回升，周二白天起則是強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，愈晚愈冷。

周三至周六持續受到強冷空氣的影響，中部以北及東北部天氣都偏冷，其他地區早晚亦冷，請做好保暖禦寒的措施；預估周三清晨是強冷空氣最強的時間，台南以北及東北部地區低溫只有10至12度，沿海空曠地區及近山區的平地、河谷氣溫可能會更低一些。

水氣變化方面，明天至周二清晨，由於華南雲雨區東移，水氣增加，降雨範圍擴大，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部也有零星短暫雨。

周二白天起至周六在強冷空氣影響的期間，降雨主要分布在迎風面北部、東半部地區，中部山區也可能有零星雨，其他地方則大多為多雲到晴的天氣。

周二清晨之前，3000公尺以上高山若低溫能與水氣相配合有降雪的機會。

16日、17日強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升；18日另一波涼冷空氣南下，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。