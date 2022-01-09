周二愈晚愈濕冷！ 吳德榮：周三清晨最冷 低溫下探9度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天受東北季風影響，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，北部多雲、中南部晴時多雲；北台灣涼偏冷，中南部白天舒適早晚冷，日夜溫差大。北部14至20度，中部12至26度，南部12至28度，東部12至25度。

明天清晨冷，白天起東北季風減弱，氣溫微升，西晴東偶雨。 他說，周二強冷空氣南下，北台灣氣溫遽降、愈晚愈濕冷，其他地區氣溫亦逐漸下降；北、東轉有局部雨，中南部雲量略增。

他說，周三清晨氣溫已降至最低，台北市氣象局約可降至12度上下，中部以北平地最低氣溫則約在9度左右。

他說，周三白天起至周六晨強冷空氣稍減弱，大氣轉乾，西晴、東偶有零星降雨的機率；白天陽光下或不覺冷，夜間因強輻射冷卻加成，早晚氣溫很低，新竹以南至嘉義，清晨仍有8至10度的平地最低氣溫，日夜溫差很大，應注意保暖及防寒。

周六白天起冷空氣減弱，氣溫明顯回升，西晴東偶雨。

至於高山降雪的條件，吳德榮說，周二大約2000公尺的太平山將逐漸降至零度，伴隨水氣，有降雪機率，周三白天起氣溫漸升，降雪條件轉差。3000公尺以上高山，未來一周低溫大都可降至零度以下，水氣條件則未盡理想，合歡山、雪山雖稍優於玉山，但期間仍有乾濕變化，何時能順利降下瑞雪，持續觀察。