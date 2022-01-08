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1300公里的愛心長征 1919車隊募1357萬救助急難家庭

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
55位環台募款勇士組成的「1919單車環台車隊」，從去年12月26日出發，歷經14天、109個鄉鎮、1300公里的愛心長征，今下午抵達終點站松山車站，總計募得1357萬。圖/基督教救助協會提供
55位環台募款勇士組成的「1919單車環台車隊」，從去年12月26日出發，歷經14天、109個鄉鎮、1300公里的愛心長征，今下午抵達終點站松山車站，總計募得1357萬。圖/基督教救助協會提供

為籌募急難救助金幫助急難家庭，基督教救助協會與空中英語教室自去年9月至今年1月舉辦「第廿屆1919愛走動─單車環台」勸募活動，由55位環台募款勇士組成的「1919單車環台車隊」，從去年12月26日出發，歷經14天、109個鄉鎮、1300公里的愛心長征，在今天抵達終點台北松山車站，車隊總計募得1357萬740元。

基督教救助協會表示，舉行17年的1919單車環台，以「我騎車，你捐款」為口號，呼籲社會大眾捐款救助急難家庭，沿途並拜訪了29個1919服務中心，關懷受助家庭，這次是17年來參加勇士最多的一次，也是募款最多的一年，車隊總計募得1357萬740元，而1919愛走動自去年9月至今共募得2594萬4153元。

勇士邵偉信在環台第10天，從成功鎮到光復鄉的路上，一出長濱1919服務中心就摔車，跌斷兩顆牙齒與手腳擦傷，被隨行救護車花了一個多小時送至玉里榮總急診，並先行搭車回台北，他今天分享，送醫的過程讓他真實地感受到東部醫療資源的缺乏，雖然不能完騎，「但明年我一定還會參加，繼續陪急難家庭多走一里路！」

今天下午的接風現場，受到救助的阿昌一家四口也現身。原本是網路工程師的阿昌，前年因一對雙胞胎兒女同時罹患罕見疾病甲基丙二酸血症，才7個月大的孩子就動換肝手術，手術費高昂，再加上父母此時又生病，因為需要經常往醫院跑，無法全時間工作，阿昌的收入頓時從每月7、8萬，減成2萬，每個月卻要付1萬5千元的房租，還有一家的生活開銷，一連串的變故與急難，讓阿昌幾乎走不下去。

後來經由醫院轉介，三重信心1919服務中心前往探望，替阿昌申請1919急難救助金2萬2千元與食物包，並為孩子募打成長激素的費用，才讓阿昌夫婦有繼續走下去的力量，阿昌說「感謝救助協會在我最苦的時候拉我一把，讓我在走出艱難後，能繼續承接工作，照顧兩個孩子，維持一個家。」

車隊創隊隊長、救助協會秘書長夏忠堅指出，雖然回到終點了，但勇士們永遠忘不了一路上看到的急難家庭，還有守在偏鄉、忠心照顧弱勢家庭的1919服務中心志工們，「讓我們一直為愛走動，持續用愛來支持他們！」也盼望關心急難家庭的朋友都能持續捐款，陪伴急難家庭走過人生最艱苦的一段路。

單車 捐款

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