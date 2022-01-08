自然人文國家風景區 徵求「西拉雅志工」30名
西拉雅國家風景區管理處招募具服務熱忱及負責精神的導覽解說志工共計30名（含具外語專長10名） ，報名即日起至3月31日截止，年滿20歲，高中職以上畢業，口齒清晰，表達能力佳，具服務熱忱及負責精神之導覽解說志工都可報名，歡迎有意加入西拉雅志工行列者踴躍報名參加。
西拉雅國家風景區是13個國家風景區中唯一以人文命名的國家風景區，轄管範圍自然人文特色資源豐富，為能協助轄內各據點解說上的需求，提供遊客優質旅遊服務，管理處成立解說志工隊，今年將招募第8屆的新伙伴，一起加入推廣西拉雅自然人文的志工行列。
志工服務項目包含駐站定點解說（官田遊客中心、中埔遊客中心、南化遊客中心、嶺頂旅遊資訊站、大埔旅遊資訊站及八田與一紀念園區）、協助管理處推廣活動，及協助預約團體導覽解說服務，並支援管理處舉辦觀光相關活動。
西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，志工皆須經過基礎訓練6小時（如志願服務內涵及倫理、解說實務等課程）、特殊訓練12小時（西拉雅轄區等部落介紹、解說技巧、動植物生態等訓練），因為有經過專業訓練，使得志工在從事值勤時，可以為遊客進行旅遊諮詢服務，讓前來參訪轄區的民眾獲得最優質的旅遊服務，也更加了解西拉雅國家風景區的特色景點。
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