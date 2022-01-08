玉山凍雨！氣象站光電板結冰了 鄭明典曝同仁寒風中除雪

玉山昨天降雪，截至今天積雪達2公分。中央氣象局長鄭明典在臉書公布玉山氣象站工作人員的照片，為玉山氣象站人員為光電板除雪的工作情形。他說，昨天有凍雨，凍雨直接結冰在光電板上，「同事說超難刮，但還是要除雪」。

他表示，這是玉山站的日常，美麗雪景背後，有時並不是像咖啡座那麼浪漫。此時北風仍然強勁，這是很辛苦的工作。

網友紛紛留言致敬，有網友建議「光電板上層加裝像車庫的捲門蓋住」，鄭明典說，要能抗16級強風，不容易。