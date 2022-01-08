快訊

陳時中證實增2名手推車員快篩陽性 下令機場再篩9千人

防疫車隊司機遭境外傳染「可能性極高」 最新採檢結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玉山凍雨！氣象站光電板結冰了 鄭明典曝同仁寒風中除雪

聯合報 / 記者曹悅華吳姿賢／台北即時報導
玉山氣象站人員為光電板除雪，此時北風仍然強勁。圖／取自鄭明典臉書
玉山氣象站人員為光電板除雪，此時北風仍然強勁。圖／取自鄭明典臉書

玉山昨天降雪，截至今天積雪達2公分。中央氣象局長鄭明典在臉書公布玉山氣象站工作人員的照片，為玉山氣象站人員為光電板除雪的工作情形。他說，昨天有凍雨，凍雨直接結冰在光電板上，「同事說超難刮，但還是要除雪」。

他表示，這是玉山站的日常，美麗雪景背後，有時並不是像咖啡座那麼浪漫。此時北風仍然強勁，這是很辛苦的工作。

網友紛紛留言致敬，有網友建議「光電板上層加裝像車庫的捲門蓋住」，鄭明典說，要能抗16級強風，不容易。

玉山氣象站位處海拔3850公尺，在玉山北峰山頂，是全東亞最高的氣象站。為了蒐集重要氣象觀測資料，中央氣象局有一群員工每天頂著嚴寒氣候在此守候，一個月洗一次澡、再冷也不能開電暖爐，每個月還要徒步攀登8小時才能抵達辦公室。

玉山氣象站人員為光電板除雪的工作情形。圖／取自鄭明典臉書
玉山氣象站人員為光電板除雪的工作情形。圖／取自鄭明典臉書
凍雨結冰在光電板上。圖／取自鄭明典臉書
凍雨結冰在光電板上。圖／取自鄭明典臉書

玉山

延伸閱讀

高雄雲層1分為3 鄭明典：有趣的三分天下

今天深夜再降溫 彭啟明：入冬影響台灣最強最久的一波

登山客受困懸崖深處 玉山氣象站頂寒風攀壁成功救援

影／玉山今晨飄雪了！鄭明典：難得清晰完整的玉山旗幟雲

相關新聞

睡夢中搖醒！台中5時12分規模4.5地震 最大震度苗栗4級

台中清晨5點12分發生芮氏規模4.5地震，震央在台中市政府東北東方17.7公里，位於台中市東勢區，深度32.9公里...

臉書「證嚴法師」吸引網友反諷留言 慈濟回應了

臉書粉專名稱「證嚴法師」1月6日發文「如果你嘲笑別人的處境，未來的你可能也會陷入相同的處境。」一文，引起網友反諷留言，引...

合歡山公路晚間降雪封閉 台14甲線20時起只出不進

台14甲線合歡山水晶宮路段今日晚間突降冰霰夾雪，目前道路路面白茫茫一片結冰，公路養護單位為確保用路安全，宣布晚上20時起...

玉山凍雨！氣象站光電板結冰了 鄭明典曝同仁寒風中除雪

玉山昨天降雪，截至今天積雪達2公分。中央氣象局長鄭明典在臉書公布玉山氣象站工作人員的照片，為玉山氣象站人員為光電板除雪的...

獨／首都客運營收大減五億 員工擔憂沒年終

在雙北市經營多條公車路線、也有北花、首都之星等國道客運的首都客運，去年受到疫情影響路線班次大減，連帶營收也大幅減少，首都...

高雄眷村文化節今登場 陳其邁：全力支持眷村保存

高雄是全台唯一擁有陸海空三軍眷村的城市，也是眷村保存面積最廣大的城市，為保存並推廣眷村文化，市府舉辦「高雄市眷村文化節」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。