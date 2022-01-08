聽新聞
test
0:00 / 0:00
玉山凍雨！氣象站光電板結冰了 鄭明典曝同仁寒風中除雪
玉山昨天降雪，截至今天積雪達2公分。中央氣象局長鄭明典在臉書公布玉山氣象站工作人員的照片，為玉山氣象站人員為光電板除雪的工作情形。他說，昨天有凍雨，凍雨直接結冰在光電板上，「同事說超難刮，但還是要除雪」。
他表示，這是玉山站的日常，美麗雪景背後，有時並不是像咖啡座那麼浪漫。此時北風仍然強勁，這是很辛苦的工作。
網友紛紛留言致敬，有網友建議「光電板上層加裝像車庫的捲門蓋住」，鄭明典說，要能抗16級強風，不容易。
玉山氣象站位處海拔3850公尺，在玉山北峰山頂，是全東亞最高的氣象站。為了蒐集重要氣象觀測資料，中央氣象局有一群員工每天頂著嚴寒氣候在此守候，一個月洗一次澡、再冷也不能開電暖爐，每個月還要徒步攀登8小時才能抵達辦公室。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言