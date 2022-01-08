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影／嘉義鹿草農民開放菜園 親子拔蘿蔔樂翻天

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣鹿草鄉柯姓菜農上午開放菜園，讓民眾拔蘿蔔，吸引大批民眾親子下田，親手拔起蘿蔔，開心嗨翻天。記者魯永明／攝影
嘉義縣鹿草鄉柯姓菜農上午開放菜園，讓民眾拔蘿蔔，吸引大批民眾親子下田，親手拔起蘿蔔，開心嗨翻天。記者魯永明／攝影

「拔蘿蔔、拔蘿蔔，嘿呦嘿呦拔蘿蔔！」想感受拔蘿蔔農村體驗嗎？冬季裡作「白玉蘿蔔」產期，嘉義縣鹿草鄉柯姓菜農上午開放菜園，讓民眾拔蘿蔔，2公斤裝塑膠袋裝到滿只要50元，吸引大批民眾親子下田，親手拔起蘿蔔，開心嗨翻天。

柯姓農民鹿東村1分半菜園，位在嘉義縣東西向快速公路下，交通便利，透過鹿草臉書社群發布訊息今明兩天開放拔蘿蔔，一大早就吸引大批民眾，以年輕媽媽帶年幼子女居多，下田體驗拔蘿蔔。

「帶孩子一起拔蘿蔔很有趣，蘿蔔帶回家好吃！」來自隔壁朴子市蔡姓婦女說，她帶2名兒子下田採滿2袋，蘿蔔很好拔，孩子開心唱童謠「拔蘿蔔，拔蘿蔔，嘿呦嘿呦拔蘿蔔，嘿呦嘿呦拔不動，老太婆快快來，快來幫我們拔蘿蔔。」

親子、民眾田間各聚一方，蹲下拔蘿蔔、去葉裝袋，帶回家，開心得笑得合不攏嘴。有在地鄉民，騎車路過看到菜園開放，馬上停車付費下田，蘿蔔洗乾淨切片，搓鹽後處理後曬乾，醃製蘿蔔乾很好吃。

柯姓農民說，拔蘿蔔今天還有1天，蘿蔔園沒噴農藥，葉子有蟲洞，請多多見諒，蘿蔔表皮有裂痕，有坑洞，希望大家不要浪費，不要隨意踩踏田裡，不要隨便丟垃圾，菜園在鹿草鄉鹿環北路，上午8點半到下午5點開放，拔完為止。

嘉義縣鹿草鄉柯姓菜農上午開放菜園，讓民眾拔蘿蔔，吸引大批民眾親子下田，親手拔起蘿蔔，開心嗨翻天。記者魯永明／攝影
嘉義縣鹿草鄉柯姓菜農上午開放菜園，讓民眾拔蘿蔔，吸引大批民眾親子下田，親手拔起蘿蔔，開心嗨翻天。記者魯永明／攝影
嘉義縣鹿草鄉柯姓菜農上午開放菜園，讓民眾拔蘿蔔，吸引大批民眾親子下田，親手拔起蘿蔔，開心嗨翻天。記者魯永明／攝影
嘉義縣鹿草鄉柯姓菜農上午開放菜園，讓民眾拔蘿蔔，吸引大批民眾親子下田，親手拔起蘿蔔，開心嗨翻天。記者魯永明／攝影

農民 親子 嘉義

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