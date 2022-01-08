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高雄眷村文化節今登場 陳其邁：全力支持眷村保存

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市政府今天上午在鳳山舉辦「高雄市眷村文化節—犇向幸虎開幕式」。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府今天上午在鳳山舉辦「高雄市眷村文化節—犇向幸虎開幕式」。記者陳弘逸／攝影

高雄是全台唯一擁有陸海空三軍眷村的城市，也是眷村保存面積最廣大的城市，為保存並推廣眷村文化，市府舉辦「高雄市眷村文化節」已邁向第15年，為迎活動開幕，今天上午在鳳山黃埔新村舉辦「千人揮毫迎虎福」寫春聯開幕活動，由市長陳其邁、副市長史哲等人一同與民眾大筆揮毫互拜早年。

市府文化局指出，眷村文化節已持續15年在國定古蹟「原日本海軍無線電信所」舉辦，從日治時期至今，這裡兼具國防與人權意義，並匯聚中國各省移民來此安身立命共創的記憶；鳳山黃埔眷村為前海軍明德訓練班，周圍曾是廣大的眷村群，眷村居民雖住在眷改新城，但是眷村生活記憶猶在。

陳其邁表示，國防部已核定鳳山區27公頃眷村改建計畫，市府也積極辦理都市計畫變更及容積移轉，未來將取得土地管理權，並在預算上全力支持眷村保存，讓鳳山的九大眷村、四大新城的共同記憶都能延續下去。

文化局表示，鳳山眷村是高雄眷村最早活化的區域，2014年起在時任文化局長的史哲就推出「以住代護」計畫—以「居住」為核心的眷村文化保存與活化政策，讓高雄眷村踏上一條不同的活化道路。

文化局長王文翠表示，除今天開幕的「千人揮毫迎虎福」寫春聯開幕活動，今明兩天，仍有許多系列活動，包括眷味市集、眷村童玩闖關、眷村講座、眷村電影、親子野餐、迎春雜技、眷村生活展、走讀漫遊等，廣邀民眾年前來體驗眷村過年氛圍。

高雄市政府今天上午在鳳山舉辦「高雄市眷村文化節—犇向幸虎開幕式」。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府今天上午在鳳山舉辦「高雄市眷村文化節—犇向幸虎開幕式」。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府今天上午在鳳山舉辦「高雄市眷村文化節—犇向幸虎開幕式」。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府今天上午在鳳山舉辦「高雄市眷村文化節—犇向幸虎開幕式」。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府今天上午在鳳山舉辦「高雄市眷村文化節—犇向幸虎開幕式」。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府今天上午在鳳山舉辦「高雄市眷村文化節—犇向幸虎開幕式」。記者陳弘逸／攝影
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高雄市政府今天上午在鳳山舉辦「高雄市眷村文化節—犇向幸虎開幕式」。記者陳弘逸／攝影
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高雄市政府今天上午在鳳山舉辦「高雄市眷村文化節—犇向幸虎開幕式」。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府今天上午在鳳山舉辦「高雄市眷村文化節—犇向幸虎開幕式」。記者陳弘逸／攝影
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眷村 文化局

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