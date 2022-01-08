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春節前後10天 桃園小黃加收50元、機場100元
桃園市計程車農曆春節期間收費標準出爐，1月28日0時起，一般計程車每趟次加收50元，桃園機場排班計程車每趟次加收100元，加價時段至2月6日24時為止。
桃園市交通局表示，轄內計程車現行起跳價格為1250公尺90元，之後每200公尺5元，時速5公里以下累計80秒加收5元。機場排班計程車啟程收費為105元，之後每200公尺5元得以總路程加收15%，延滯計時也是每80秒5元。
春節期間，桃園市計程車每趟加收50元、桃園機場排班車加收100元，如民眾乘車時間有跨至加成時段，統一以上車時間為準。例如，民眾上車時間是1月27日23時30分、下車時間是1月28日凌晨1時，仍應按原價收費，不得加價。
交通局表示，民眾如果遇到駕駛任意喊價、超收車資或拒載等情形，請記下車牌及發生時間、地點或乘車收據等相關資料，向桃園市政府交通局（1999桃園市民諮詢服務專線）或警察機關（03-3325368）檢舉。
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