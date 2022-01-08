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影／4列車讓道媽祖！蒸汽火車隔10年進平溪線民眾擠爆

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
睽違10年未進平溪線的蒸汽火車今天再度駛進基隆、瑞芳、猴硐、十分等地，沿途吸引大批民眾搶拍。記者游明煌／攝影
睽違10年未進平溪線的蒸汽火車今天再度駛進基隆、瑞芳、猴硐、十分等地，沿途吸引大批民眾搶拍。記者游明煌／攝影

睽違10年未進平溪線的蒸汽火車今天再度駛進瑞芳、猴硐、十分等地，沿途吸引大批民眾搶拍，尤其瑞芳火車站人潮擠爆。十分寮成安宮今天辦理媽祖繞境，包下台鐵CK124蒸汽火車，搭載媽祖及信徒在平溪線遶境。為配合媽祖專車行駛，台鐵今天有4列車停駛，改採遊覽車公路接駁。

「嗚，嗚，嗚嗚」CK124蒸汽火車響亮的汽笛聲，吐著白煙，今天從七堵站出發，沿途吸引很多民眾搶拍，上午10點，很多人等在暖暖火車站附近一處拍攝點架設大砲，搶拍一路吐白煙的古老蒸汽火車美景。

早上8點不到，就到暖暖火車站等火車的李姓鐵道迷說，「太興奮了」，吐著白煙的火車，是以前的老記憶，很難得有機會在基隆及東北角再現。

北台灣媽祖文化節今天登場，十分寮成安宮辦理媽祖遶境活動，向台鐵包下CK124蒸汽火車，讓各地回鑾媽祖神像及信徒上車，行駛平溪線遶境，上午10時30分信徒從瑞芳火車站上車，11時開到十分、菁桐後，再折返十分，所到之處都十分熱鬧，除了信徒外，有很多鐵道迷，睽違10年再進平溪線的蒸汽火車喚起大家的記憶。

今天台鐵部分班次停駛，包括4813次瑞芳=八斗子(瑞芳10：10開)；4818次八斗子=菁桐(八斗子10：40開)；4821次菁桐=八斗子(菁桐12：11開)：4826次八斗子=瑞芳(八斗子13：40開)。

台鐵說，配合1CK124蒸汽火車行駛平溪線，停駛平溪、深澳線部分列車，停駛列車沿線各站旅客乘車服務改由公路接駁車協助疏運，旅客憑車票或刷電子票證由車站工作人員引導搭乘接駁車。

睽違10年未進平溪線的蒸汽火車今天再度駛進基隆、瑞芳、猴硐、十分等地，沿途吸引大批民眾搶拍。圖／讀者李偲寧提供
睽違10年未進平溪線的蒸汽火車今天再度駛進基隆、瑞芳、猴硐、十分等地，沿途吸引大批民眾搶拍。圖／讀者李偲寧提供

平溪 瑞芳 媽祖

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