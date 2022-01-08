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連續5天門票只要119元！義大遊樂世界「致敬消防人員」
為感謝所有消防人員無私奉獻，義大遊樂世界1/15(六)至1/19(三)推出消防人員及義消弟兄憑服務證即可享入園119元，同行者全票優惠599元(一證最多攜帶4名)，一起為辛苦守護家園的消防人員加油打氣。
義大遊樂世界擁有亞洲樂園最大VR主題館，包括全球首創20人電競遊戲，引進國際級VR遊戲「異次元對決」，運用自主研發獨創技術，挑戰史上最多人虛擬實境ONLINE，分組藍隊10人VS 紅隊10人互相對戰，戴著VR眼鏡體驗3D定點空間移動、360度自由射擊，消防弟兄可組隊來挑戰。
此外，C區特洛伊城也有全台最大室內親子遊樂館，其中的「救火急先鋒」親子遊樂設施，可讓大小朋友一起體驗消防弟兄的辛勞。
除了樂園，義大世界還有五星級皇家飯店、精品outlet館，可趁著春節前舉家同遊，感受「偽出國」的度假樂趣。
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