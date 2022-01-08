六福村新年大紅包 「生肖屬虎」全年半價！

生肖屬虎禁忌多，在民間習俗裡常常成為喜事邊緣人；迎接2022年虎年到，屬虎也出頭天。六福村主題遊樂園獻上新年超級大紅包，即日起至12月31日，凡是生肖屬虎的民眾或當日壽星，現場購票即享半價優惠(原價999元)，整整一年都適用。

迎接虎年到來，六福村的動物明星「白老虎」同時舉辦喬遷之喜搬新家。六福村行銷經理黃淑芳表示，園區保育員將為白老虎換新家，從原本欄舍空間轉移到戶外展區，白老虎的活動空間更大，充滿樹林的環境，也更加符合其原有的棲息環境。

原本居住在園區非洲部落─蒸汽火車站前的白老虎，目前已經搬遷至猛獸區居住，珍貴稀有的白老虎，因為擁有一身雪白毛髮常被誤認為是白化症，其實不然。想要了解更多關於白老虎的秘密，以及和一般孟加拉虎的差別比較，入園後記得搭乘園區猛獸巴士或猛獸籠車，沿途可以參觀白老虎的新家、看孟加拉虎虎虎生風的模樣，也能一窺非洲獅子慵懶午休的可愛萌樣。

除了虎年及壽星優惠之外，因應消防節及藥師節，符合相關職業資格者，1月31日前皆可享現場購票優惠價390元(原價999元)。

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