台南捷運第1期藍線延伸線到關廟、高鐵 初規畫15站公布

台南捷運第1期藍線延伸線將有主、支線，分別從仁德轉運站延伸到歸仁、關廟，及沿台39線往高鐵台南站與沙崙綠能科學城，目前正進行可行性研究，採高架中運量系統，市府公布初步規畫的15座車站地點，盼達到通勤、通學、購物、轉乘甚至串連產業廊道目的，估計未來東區到歸仁、關廟都可縮短至少一半時間。

目前捷運優先路網中，以第1期藍線進展最快，已完成綜合規畫期中作業，北起大橋站，經中華東路、東門路，再到仁德轉運站。第1期藍線延伸線則是往東深入到歸仁、關廟，長度14.54公里，沿線設15座車站、1座機廠。

台南市交通局指出，初步規畫主線有8站，包括仁德家樂福站、仁德區公所站、義林路站、南興里站、歸仁圓環站、善化寺站、歸仁交流道站、關廟國中站，解決在地通勤、通學、購物、辦公等需求。

支線有7站，歸南里站、歸仁六甲站、凱旋路站、國家地震中心站、沙崙國際學校站、高鐵台南站、綠能科學城站，行經三井OUTLET，可服務高鐵與市區間轉乘需求，串接產業交通廊道。

交通局表示，目前從東區到高鐵站要花35分鐘左右，以初步的規畫來估算，未來只需約22分鐘；東區到歸仁圓環目前約40分鐘，未來約14分鐘；東區到關廟目前約45分鐘，未來約21分鐘，大幅縮短車程，不僅上下班可更準時，也能減少私人運具降低PM2.5，解決交通阻塞問題等。目前正進行可行性研究，收集地方意見後會納入報告檢討，希望能更貼近地方需求。

4條優先路網包括第1期藍線、第1期藍線延伸線，以及正在進行民意溝通作業的綠線，路線為東區平實營區到健康路，還有紅線為大同路到高雄大湖站，處於可行性研究期末作業階段。另外，深綠線高鐵台南站到新市、黃線大同路到安平、安南、南科、善化等2路線，市府尚爭取中。