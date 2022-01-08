花蓮推春節返鄉專車 南北各2列次12日起網路訂票

花蓮縣春節返鄉專車將於12日中午起開放網路訂票，共有花蓮往台北、台北往花蓮各2列次，每列次566個座位，縣民、在花蓮工作者及其配偶、直系血親都可憑相關證明購票，全票200元，乘車採實名制，不得轉讓。

東部幹線一票難求，花蓮縣府為方便民眾團圓過節，每年春節、端午、中秋等重要節日，都推出返鄉專車。春節列車將於12日中午12時至下午4時，在花蓮縣府全球資訊服務網的111年春節返鄉專車訂票連結開放網路訂票。

縣府民政處指出，春節返鄉專車為PP自強號，南下、北上各2列次，南下返鄉車班為28日晚間7時37分、29日上午9時44分在台北火車站發車，北上返工車班則是2月5日（初五）下午5時32分及6日（初六）下午2時52分，在花蓮火車站發車。

返鄉專車每列次有566個座位，含6張愛心票，只要設籍花蓮（或身分證U開頭），或雖非縣民但在花蓮工作者，本人及配偶、直系血親等，都可憑身分證、戶口名簿、工作證明文件等購票，全票200元、半票100元，限本人搭乘，乘車時需出示證明文件。

線上購票後，可在台北車站的花蓮返鄉專車服務台，及民政處取票，台北取票時間為16日上午9時至下午5時、17日中午12時至晚間8時；花蓮取票時間17日、18日的上午9時至下午5時。