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拚行銷！台東「鳳梨釋迦」換金門「高粱酒」
台東縣府積極協助農民行銷鳳梨釋迦，將與金門酒廠公司合作，用鳳梨釋迦換高粱酒，預計3200箱鳳梨釋迦換得200箱高粱酒。農業處長許家豪說，「哪裡有市場，他們就去那裡賣」。
許家豪說，換來的高粱酒是和賣出的鳳梨釋迦等值價錢，高粱酒換來後，將透過農會超市通路販售，以目前冬天高粱酒熱銷來看，很快就能賣光光，不擔心滯銷的問題。
中國大陸去年9月20日禁止台灣釋迦輸入後，衝擊最大的台東鳳梨釋迦，15000噸產量包括中央及地方政府無不努力協助農民行銷，農委會目標包括內銷5000噸、外銷5000噸及加工3000噸。
另台東縣府透過與店商平台、民間企業和縣市政府合作吃下2000噸鳳梨釋迦，截至今天統計已銷售1100噸；此外，縣府農產公司網路行銷也有224噸的成績。
許家豪表示，這次與金酒公司合作，共計5台斤禮盒裝2500箱及2粒禮盒裝700箱的鳳梨釋迦，換得金酒200箱共計1200瓶高粱酒。1月11日還要和台中市政府合作，再有一批鳳梨釋迦銷售出去。
他說，這段期間無論是中央，或是縣府，甚至是民意代表個人，大家無不努力幫忙賣釋迦，哪裡有市場，他們就去那裡賣，希望讓農民有個好年過，也希望大家來相挺。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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