影／數千人湧田中拔蘿蔔 關山2公頃蘿蔔田幾分鐘被拔完

台東縣關山鎮「千人拔蘿蔔」活動今天上午登場，數千民眾湧入關山鎮德高里、圍在蘿蔔田旁，剛唱完「拔蘿蔔」主題歌，主持人還未宣布開拔，民眾已經等不及，像潮水般湧入田中，家人朋友各聚一方蹲下拔蘿蔔、去葉裝袋，無論拔多少都能帶回家，眾人開心得合不攏嘴。

台東縣關山鎮長戴文達表示，「關山千人蘿蔔季」至今已經辦了10年，當時是因2期稻作豐收後農閒時嘗試辦理，結合關山的花海季 結果越辦越受歡迎，成功打響關山金茭蘿蔔的品牌。

戴文達說，關山蘿蔔產業經過這幾年推廣，已經相當成熟，幾乎家家戶戶都在種蘿蔔，所種的蘿蔔不只可以做蘿蔔糕、菜䔕，葉子也可以作為綠肥，中央客委會、原民會以及台東縣政府都相當支持、協助推動，地方也成立了蘿蔔銀行，銷售、製作蘿蔔產品，也帶動地方食品和包裝產業。