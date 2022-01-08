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影／數千人湧田中拔蘿蔔 關山2公頃蘿蔔田幾分鐘被拔完

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
李姓兄弟今天由家人陪同首次到關山拔蘿蔔。記者卜敏正／攝影
李姓兄弟今天由家人陪同首次到關山拔蘿蔔。記者卜敏正／攝影

台東縣關山鎮「千人拔蘿蔔」活動今天上午登場，數千民眾湧入關山鎮德高里、圍在蘿蔔田旁，剛唱完「拔蘿蔔」主題歌，主持人還未宣布開拔，民眾已經等不及，像潮水般湧入田中，家人朋友各聚一方蹲下拔蘿蔔、去葉裝袋，無論拔多少都能帶回家，眾人開心得合不攏嘴。

台東縣關山鎮長戴文達表示，「關山千人蘿蔔季」至今已經辦了10年，當時是因2期稻作豐收後農閒時嘗試辦理，結合關山的花海季 結果越辦越受歡迎，成功打響關山金茭蘿蔔的品牌

戴文達說，關山蘿蔔產業經過這幾年推廣，已經相當成熟，幾乎家家戶戶都在種蘿蔔，所種的蘿蔔不只可以做蘿蔔糕、菜䔕，葉子也可以作為綠肥，中央客委會、原民會以及台東縣政府都相當支持、協助推動，地方也成立了蘿蔔銀行，銷售、製作蘿蔔產品，也帶動地方食品和包裝產業。

來自成功的李姓兄弟，由父母陪同第一次到關山拔蘿蔔，小朋友直言好玩、有趣，在地陳姓婦人帶著家人拔了好幾袋蘿蔔，並表示這活動很棒，蘿蔔洗乾淨切片，搓鹽後處理後曬乾，醃製蘿蔔乾、菜䔕非常好吃，雖然看起來拔了好幾袋，其實做起來沒有多少。

陳姓婦人表示蘿蔔可做蘿蔔乾，很耐放又非常好吃。記者卜敏正／攝影
陳姓婦人表示蘿蔔可做蘿蔔乾，很耐放又非常好吃。記者卜敏正／攝影
不少民眾呼朋引伴開車一起來關山拔蘿蔔。記者卜敏正／攝影
不少民眾呼朋引伴開車一起來關山拔蘿蔔。記者卜敏正／攝影
數千人湧入關山鎮蘿蔔田中拔蘿蔔。記者卜敏正／攝影
數千人湧入關山鎮蘿蔔田中拔蘿蔔。記者卜敏正／攝影
關山鎮長戴文達(左)表示，「關山千人蘿蔔季」至今已經辦了10年，結合關山花海成功打響關山蘿蔔的品牌。記者卜敏正／攝影
關山鎮長戴文達(左)表示，「關山千人蘿蔔季」至今已經辦了10年，結合關山花海成功打響關山蘿蔔的品牌。記者卜敏正／攝影
假日關山拔蘿蔔，成為小朋友的有趣活動。記者卜敏正／攝影
假日關山拔蘿蔔，成為小朋友的有趣活動。記者卜敏正／攝影
許人家庭全家大小一起來拔蘿蔔。記者卜敏正／攝影
許人家庭全家大小一起來拔蘿蔔。記者卜敏正／攝影

台東 品牌 客委會

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