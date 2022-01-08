高雄市境最南樹明天重啟 日出日落都有美景

高雄「市境之南樹」位在高屏溪出海口處，站在黃槿樹下可遠眺大鵬灣與小琉球，這棵南境之樹吸引不少遊客造訪，去年市府觀光局施工整理環境，預計明天開放啟用。觀光局指出，迎接新年到來，樹木裝飾新年燈飾增添節慶氛圍，一路點亮至2月28日。

10年前林園汕尾居民在爐濟殿公園栽種50餘株黃槿木，其中一株恰巧位在剛好是高雄市最南端（北緯22°28'33.1"N 、東經120°24'52.9"E）， 特殊地理位置讓這棵樹成為觀光熱點。

市府觀光局去年發包整理周遭環境，相關工程已經完工，明天上午10點辦理重新啟用活動，邀請台灣書法學會團隊現場揮毫手寫春聯，另安排近海市集銷售在地特色農特產品。