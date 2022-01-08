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高雄市境最南樹明天重啟 日出日落都有美景

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
這棵南境之樹位在東經120°24'52.9
這棵南境之樹位在東經120°24'52.9"E，遊客在裝置藝術上打卡互動。圖／高市觀光局提供

高雄「市境之南樹」位在高屏溪出海口處，站在黃槿樹下可遠眺大鵬灣與小琉球，這棵南境之樹吸引不少遊客造訪，去年市府觀光局施工整理環境，預計明天開放啟用。觀光局指出，迎接新年到來，樹木裝飾新年燈飾增添節慶氛圍，一路點亮至2月28日。

10年前林園汕尾居民在爐濟殿公園栽種50餘株黃槿木，其中一株恰巧位在剛好是高雄市最南端（北緯22°28'33.1"N 、東經120°24'52.9"E）， 特殊地理位置讓這棵樹成為觀光熱點。

市府觀光局去年發包整理周遭環境，相關工程已經完工，明天上午10點辦理重新啟用活動，邀請台灣書法學會團隊現場揮毫手寫春聯，另安排近海市集銷售在地特色農特產品。

觀光局指出，南境之樹廣場的浪漫氛圍成為網美拍照熱點，陸續建置大型公共藝術品，附近還有海洋濕地公園，可見倒立水母在漂浮奇景，另在河海口交界處有珍貴紅樹林生態系、周遭傳統漁村社區壁畫，可透過社區導覽員安排漁村半日遊。

獨特的方格海景色。圖／高市觀光局提供
獨特的方格海景色。圖／高市觀光局提供
遊客打卡互動。圖／高市觀光局提供
遊客打卡互動。圖／高市觀光局提供
高雄「市境之南樹」位在高屏溪出海口處，是一棵樹齡10年左右的黃槿樹。圖／高市觀光局提供
高雄「市境之南樹」位在高屏溪出海口處，是一棵樹齡10年左右的黃槿樹。圖／高市觀光局提供
海洋濕地公園內的倒立水母。圖／高市觀光局提供
海洋濕地公園內的倒立水母。圖／高市觀光局提供

觀光局 濕地公園

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