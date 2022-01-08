影／玉山主峰、北峰成冰雪世界 山友登頂直呼太美了

玉山昨天陸續下雪，今天清晨玉山主峰和北峰都成冰雪世界，玉山氣象站積雪達2公分、排雲山莊也有1.5公分，山頭、樹木都覆上一層白雪，讓冒著風雪登頂的山友直說「太美了，好感動！」

玉山國家公園管理處副處長盧淑妃說，因為這波東北季風帶來充沛水氣，加上氣溫夠低，玉山從昨天便陸續下雪，雪況斷斷續續，玉山主峰、北峰都有明顯積雪。就連排雲山莊積雪都有1.5公分。

上午玉山氣溫在零下2度出現濃霧，只要水氣足夠仍有可能下雪。氣象局則預估，玉山地區水氣逐漸減弱，下午下雪機會降低，預計下周一因華南雲雨區東移，玉山有機會再度下雪。

排雲山莊昨晚23隊69人住宿，清晨山友冒著冰雪強風登山主峰，舉目所望都是冰雪，山友直說太美了，好感動。