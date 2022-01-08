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影／玉山主峰、北峰成冰雪世界 山友登頂直呼太美了

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
玉山北峰建築、樹木都被白雪覆蓋，美不勝收。圖／玉山氣象站提供
玉山北峰建築、樹木都被白雪覆蓋，美不勝收。圖／玉山氣象站提供

玉山昨天陸續下雪，今天清晨玉山主峰和北峰都成冰雪世界，玉山氣象站積雪達2公分、排雲山莊也有1.5公分，山頭、樹木都覆上一層白雪，讓冒著風雪登頂的山友直說「太美了，好感動！」

玉山國家公園管理處副處長盧淑妃說，因為這波東北季風帶來充沛水氣，加上氣溫夠低，玉山從昨天便陸續下雪，雪況斷斷續續，玉山主峰、北峰都有明顯積雪。就連排雲山莊積雪都有1.5公分。

上午玉山氣溫在零下2度出現濃霧，只要水氣足夠仍有可能下雪。氣象局則預估，玉山地區水氣逐漸減弱，下午下雪機會降低，預計下周一因華南雲雨區東移，玉山有機會再度下雪。

排雲山莊昨晚23隊69人住宿，清晨山友冒著冰雪強風登山主峰，舉目所望都是冰雪，山友直說太美了，好感動。

玉管處表示，玉山雪地加強服務措施標準，是以主峰線步道有嚴重結冰、積雪深度5cm以上或雪線達西峰下觀景台，就不宜一般登山活動，由排雲管理站及山莊加強現場宣導與管制。今天未達雪地標準，管理站人員仍會協助檢查裝備，山友如果沒有冰爪、冰斧等雪地裝備，會勸導不要上山，以免步道結冰濕滑發生危險。

玉山主峰風口被冰雪覆蓋，登山民眾需穿冰爪注意安全。圖／山友潘瑋提供
玉山主峰風口被冰雪覆蓋，登山民眾需穿冰爪注意安全。圖／山友潘瑋提供
玉山主峰覆蓋一層白雪，山友冒著風雪登頂直說感動。圖／山友潘瑋提供
玉山主峰覆蓋一層白雪，山友冒著風雪登頂直說感動。圖／山友潘瑋提供
玉山北峰建築、樹木都被白雪覆蓋，美不勝收。圖／玉山氣象站提供
玉山北峰建築、樹木都被白雪覆蓋，美不勝收。圖／玉山氣象站提供
玉山主峰風口被冰雪覆蓋，登山民眾需穿冰爪注意安全。圖／山友潘瑋提供
玉山主峰風口被冰雪覆蓋，登山民眾需穿冰爪注意安全。圖／山友潘瑋提供
玉山北峰建築、樹木都被白雪覆蓋，美不勝收。圖／玉山氣象站提供
玉山北峰建築、樹木都被白雪覆蓋，美不勝收。圖／玉山氣象站提供
玉山北峰建築、樹木都被白雪覆蓋，美不勝收。圖／玉山氣象站提供
玉山北峰建築、樹木都被白雪覆蓋，美不勝收。圖／玉山氣象站提供

玉山國家公園 山友 氣象局

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