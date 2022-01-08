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影／合歡山迎來今年第一場雪 銀白世界景觀絕美
東北季風帶來水氣和低溫，合歡山氣溫和濕度配合，昨起陸續下霰和下雪，合歡山公路翠峰管制車輛，今天清晨武嶺、松雪樓一帶如同撒上白色糖霜，銀色冰雪景觀絕美，因部分路段結冰濕滑，警方上午在昆陽管制，車輛需加掛雪鍊才能通行，也提醒遊客小心駕駛，以免車輛打滑「刁車」。
合歡山昨天持續下雨並夾帶冰霰，因為台14甲線路面結冰，埔里工務段昨晚8點起預警封閉，翠峰到大禹嶺路段車輛只出不進，昨天晚間11時水氣充足加上氣溫降到零度以下，冰霰中夾帶雪花，迎來今年第一場雪，讓部分提前上山追雪的遊客相當興奮，拍下影片分享喜悅。
經過一整晚斷續雪霰，清晨合歡山成為美麗的銀色世界，車輛、路面如同撒上一層白色糖霜，加上沒有車輛通行，在雲霧縹緲間格外靜謐，遊客踩著薄薄的霜雪留下一串串腳印，感受大自然美景。
上午7點後，翠峰開放車輛上山，昆陽到小風口路段結冰濕滑，仁愛警分局和埔里工務段仍管制，車輛得加掛雪鍊才能通行，同時出動剷雪車清除路面積雪。
松雪樓副理吳瑞結說，合歡山8點過後已經停止下雪，昆陽到小風口間路面積雪結冰，上車的遊客要注意安全。埔里工務段也提醒民眾，非必要避免上山，行駛高山道路也要掌握氣象和道路交通資訊，確保行車安全。
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