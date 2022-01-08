台東卑南鄉加碼發放幼兒津貼2千元 788幼童受惠

繼台東縣府生育補助加碼提高至3萬元後，卑南鄉公所宣布發放0到6歲幼兒津貼現金2000元，預計明天發放，788名幼童受惠。鄉長許文獻說，配合防疫採分流發放。

許文獻說，凡設籍卑南鄉，符合資格的幼童，家長只要攜帶通知單及證件，明天可至太平、泰安、賓朗等3村領取，10日以後可至鄉內各村辦公處請領，最晚領取時間至3月31日止。

卑南鄉公所體恤去年疫情期間托嬰中心與幼兒園停止收托，許多家長不得以停班在家照顧幼童，影響經濟收入，發放幼兒津貼新台幣2000元，以「健康紅」包減輕家長負擔。

卑南鄉公所表示，發放總經費157萬6000元，是去年預算編列，全鄉受惠幼童788位，明天起領取時間為早上9點到下午4點，10日以後則是一班上班日時間領取。

「過年前還可以領幼兒津貼，很棒！」陳姓家長說，自己家剛好有2名不到6歲的小孩，4000元可以買新衣和奶粉了。另也有家長說，這真的是一大福音，當孩子壓歲錢。