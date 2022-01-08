東勢今晨4.5地震先地鳴 上下震後搖晃 民嚇壞「以為又921」

今日凌晨5點12分出現有感地震，震央在東勢，芮氏規模4.5。當地22年前曾發生九二一大地震，居民指出，第一時間一直有怪聲，有如地鳴，狗先狂吠快1分，隨後上下大震動，再左右搖晃「還以為又有921」嚇到睡不著。另有市區居民表示，住在大樓，好像在船上搖晃，好驚。

台中市長盧秀燕在地震後隨即貼文，要求各區里、局處、警消系統掌握是否有相關災情。目前沒有大礙。

有人留言「1小時前客廳就有怪聲一直出現 (以為卡到陰了 還是地基主在吵…) 狗先狂吠了一分鐘 (以為後院有小偷進入 牠在護衛) 然後就開始震了」「被搖醒了好可怕！」「市長效率好快！搖這麼大，國家警報器居然沒響耶！」「此地震滿有感到房子發出聲音及床舖搖動」「不只2級吧？還是因為經歷過921我們都放大了地震的感受」「地震前醒來，先聽見【嗯～嗯～】1～2秒，像馬達運轉的聲音，然後地震」