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又震！睡夢中地牛翻身8天4震 嘉義震度2級未傳災情

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣市清晨5點12分，許多民眾在睡夢中被搖醒，嘉義氣象站說，清晨5點12分發生芮氏規模4.5地震，震央在台中市政府東北東方17.7公里，嘉義縣市分別2、1級，縣市消防局都未接獲災情通報。記者魯永明/翻攝
嘉義縣市清晨5點12分，許多民眾在睡夢中被搖醒，嘉義氣象站說，清晨5點12分發生芮氏規模4.5地震，震央在台中市政府東北東方17.7公里，嘉義縣市分別2、1級，縣市消防局都未接獲災情通報。記者魯永明/翻攝

又有地牛翻身！嘉義縣市清晨5點12分，許多民眾在睡夢中被搖醒，嘉義氣象站說，清晨5點12分發生芮氏規模4.5地震，震央在台中市政府東北東方17.7公里，嘉義縣市分別2、1級，縣市消防局都未接獲災情通報。

氣象站說，這次地震震央位於台中市東勢區，深度32.9公里，最大震度苗栗4級，台中、彰化、南投3級，嘉義縣市分別2、1級。早上5點多的地震，搖醒很多嘉義縣市民眾，元旦至今不到10天連4震，讓人害怕，擔心地震周期是否到來。

早上5點多，嘉義縣市外面下雨，天冷正好入眠，突然的地震，很多人都被搖醒，地震過後幾分鐘，有些人說感覺還在搖。

中央氣象局地震報告指出，5日晚間9點54分發生規模4.0地震，震央在嘉義縣阿里山鄉深11公里，最大震度嘉義4級。另，4日上午7點17日花蓮發生芮氏規模5.1地震，嘉義1級；3日東部海域在傍晚5點46分發生芮氏規模6.0有感地震，最大震度4級，大台北地區劇烈搖晃數10秒，嘉義縣市也感受搖晃。

嘉義 地震 台中市

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