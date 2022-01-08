下周冷氣團來襲時間曝光！吳德榮：北台灣下探9度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起至明天受東北季風影響，東半部、大台北東側偶有局部短暫雨的機率，北部多雲、中南部多雲時晴；北台灣涼冷，中南部白天舒適、早晚涼冷。今天北部13至20度，中部13至26度，南部14至27度，東部14至25度。

下周一東北季風減弱，氣溫略升，西晴東偶雨。吳德榮說，下周二強冷空氣南下，北台灣氣溫遽降、愈晚愈濕冷，其他地區氣溫亦逐漸下降；北、東轉有局部雨，中南部雲量略增。

吳德榮說，下周三清晨氣溫已降至最低，台北市氣象局約可降至12度上下，北台平地最低氣溫則可降至9、10度。下周三白天起至周五強冷空氣略減弱，北台灣冷，中南部早晚冷；西晴東偶雨；西半部因輻射冷卻加成，早晚氣溫很低，新竹以南至嘉義清晨仍有9、10度的平地最低氣溫，應特別注意保暖及防寒。

至於高山降雪的條件，吳德榮說，下周二大約2000公尺的太平山將逐漸降至零度，伴隨水氣，有降雪機率，下周三白天後氣溫漸升，條件轉差。3000公尺以上高山，氣溫大都可降至零度以下，水氣條件則合歡山、雪山優於玉山，但期間還有乾濕的變化，得繼續觀察。