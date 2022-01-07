第三屆海洋教育推手獎 船長詩人林福蔭等五人獲個人獎

教育部今天頒發第三屆「海洋教育推手獎」，船長詩人林福蔭、著重海洋教育的台南市安平西門實驗小學老師邱馨慧、國立高雄科技大學水產養殖系教授鄭安倉、中研院研究員鄭明修及澎湖縣湖西國小校長鄭謙遜都因長期致力於海洋教育而獲獎。

來自基隆的林福蔭是集漁夫、詩人、教育工作者於一身的「詩人船長」，年少時因家貧，15歲就到漁船從事漁業工作超過半世紀，不過，從小好學、愛觀察的他，將月亮圓缺、潮流動態與大氣變化記錄下來，並和國內學者專家進行交流。已撰寫多部海洋觀察實務作品，擅長詩畫、散文的他，更結合不同藝術，傳達海洋之美。

現年73歲的林福蔭已經推動海洋教育十多年，他獲獎時說，得到這個獎，讓他對海洋教育推動更有責任。他也以自身經驗勉勵學子，雖然他很早就上漁船工作，但這些工作的經驗以及熟悉的漁業嘗試，不只是他用來謀生的工具，更對他日後的文學詩詞創作都有很多幫助。

鄭明修則因致力研究台灣周邊海域生態、宣導海洋科學知識重要性，帶動全民對於海洋保育的重視與關心而獲獎。鄭明修說，他來自澎湖，或許出於天性，體內彷彿留著海洋的血液，鼓勵年輕世代重視生態保育，共同保護海洋與環境資源。

邱馨慧說，在她求學過程中很少出現海洋元素，所以海洋對她以及學生來說都是全新的體驗，在教學過程中，她和學生一起成長，在教室了解海洋、在戶外體驗海洋，學習如何跟海洋永續共處。

除了個人獎之外，「團體獎」部分，台灣環境資訊協會、光寶文教基金會及陽明海運因長期關注海洋教育，積極挹注資源於海洋教育扎根工作都獲獎。主辦單位表示，以台灣環境資訊協會為例，該會以超過20年的堅持與努力，透過網站、活動、講座與公民科學家等多元方式，促進社會大眾對海洋議題的了解，深入推廣海洋教育。

海洋教育推手獎共分為團體、個人、地方政府及課程教學團隊等獎項，高雄市、基隆市、新北市、台南市、澎湖縣政府都因致力擴充海洋教育量能獲獎。如：基隆市研發非臨海學校軟絲特色課程、新北市鼓勵都會學校發展特色課程，同時協助臨海學校深化海洋課程；台南市推廣具地方特色的市本海洋教育教材，並提供不同的海洋教育模式，讓各類學校都能量身打造各具特色的海洋課程。