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下周又有冷氣團報到！ 全台急凍12度 降雨狀況看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
下周又有冷氣團報到。聯合報系資料照
下周又有冷氣團報到。聯合報系資料照

玉山今天降下今年初雪。中央氣象局說，到下周二前若水氣跟氣溫配合，3000公尺以上還有機會下雪。氣象局說，下周二大陸冷氣團報到，影響到下周五，不排除到強烈大陸冷氣團等級，全台低溫下探12度。

氣象預報黃恩鴻說，明後兩天東北風持續影響，但水氣逐漸減少，剩迎風面桃園以北、東半部留意局部短暫雨。中南部明天平地還有零星雨，後天降水機率變很低。

黃恩鴻說，下周一東北季風稍減弱，各地低溫維持13到15度，高溫則回升1度，北台灣19到21度，中南部22到25度。

黃恩鴻說，水氣部分，下周一迎風面水氣變多，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區華南雲雨區東移，全台有雨。

黃恩鴻說，下周二是冷空氣南下過程，從下周二影響到下周五，目前預估是大陸冷氣團等級，也不排除到強烈大陸冷氣團等級，全台低溫12到14度，高溫北台灣14到15 度，整天偏冷，中南部高溫20度以下。最冷時間點是下周二晚上到下周三清晨，但溫度跟其他天變化不大。

降雨部分，黃恩鴻說，下周二開始轉乾，剩北部、東半部有局部短暫雨，中部山區零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

至於會不會下雪，黃恩鴻說今天玉山降下來今年初雪，從上午9時開始陸陸續續降雪，上午11時、下午2時都有下，但都下10分鐘內而已。

黃恩鴻說，明天還有殘留水氣，下周日水氣更少，不過因為低溫都有達到，若水氣有配合，下周二前3000公尺以上高山都有機會下雪。冷氣團報到後機率就少很多。

冷氣團 低溫 高溫

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