竹北大遠百延後試營運 民代憂心周邊交通亂象

號稱新竹縣第一家大型百貨商場「遠東百貨竹北店」，近日於外牆掛起知名精品GUCCI的廣告，引起不少民眾關注「終於要開幕了嗎？」，網傳遠百竹北將於明日（8日）試營運，但遠東百貨竹北店今日回應，尚待政府檢驗流程後，才會公布正式營運時間。

新竹縣政府工務處今日證實，遠東百貨竹北店日前申請變更室內裝修，目前尚未申報竣工，且其中消防審查項目仍缺少文件，在備齊文件前應該無法開幕。遠東百貨竹北店開幕確定延期，但已經有地方議員開始擔心百貨開幕後，周邊交通亂象難解。

遠東百貨竹北店距離國道1號竹北交流道僅500公尺，加上光明六路東一段交通尖峰時間車流量大，新竹縣議員蔡志環認為遠百開幕之後必然造成周邊交通混亂，建議遠百盡量以接駁車方式滿足民眾需求，接駁車除了業者既有規劃，可加強與竹北市公共運輸之結合，強化公車路網內循環順暢。

蔡志環表示，接駁車路線應多加考量在地民眾的需求，提升在地民眾消費意願，並因應消費者停車需求，再增設鄰近停車場，以及加速開發停車場App系統，有效引導車輛進出動線，減少進出場內外阻塞現象，交通規畫應以滾動式調整到最佳順暢狀態。

交旅處回應，針對交通問題，去年曾與業者開過多次籌備會議，要求業者以籌備會議承諾的交通管制方式全部做完再開幕，目前規畫假日上午11時至下午2時，光明六路禁止左轉莊敬北路，莊敬北路往南2個路口禁止迴轉等，業者也願意在莊敬北路設置接駁站開免費接駁車來往台鐵竹北站與高鐵新竹站，相關交維措施審核後，開幕前會做出道路管制公告。