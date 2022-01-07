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台61縣延伸高屏可行性研究年底出爐 經費估1200億

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台61線南部路段。圖／公路總局提供
台61線南部路段。圖／公路總局提供

交通部公路總局今天舉辦「台61線海路漫行Ⅱ」影片發表記者會。公路總局透露，該快速道路目前服務八里到曾文溪北岸，目前正進行延伸到高屏的可行性研究報告，最快年底出爐。若起點從將完工的淡江大橋開始算，開到高雄梓官跟國1時間差不多，經費估1200億。

公路總局局長許鉦漳受訪時說，原來台61線的起點是八里的關渡大橋，淡江大橋2024年完工後就會變成新起點，終點則是台南曾文溪北岸，正在進行延伸到高雄，甚至屏東可行性研究報告，目前在期中階段，最快今年底到明年中，期末報告就會出爐。

許鉦漳說，未來可以走到哪裡不知道。最大問題是台南濕地；高雄往南問題是高雄市路廊能不能穿過去，還有高雄港跟石化工業區。之所以會研究到屏東是因為整個濱海可以的話應該盡量往南。但他強調，高雄能不能過不知道，所以要評估，有沿海快速道路是最好的。

至於延伸後的時間，許鉦漳說，南部設計速率是時速110、120公里，開放速率是時速100公里，但苗栗21個路口還沒有高架化，鳳鼻香山是共線，都做好高架化的話，跟國1中山高差不多的時間。據了解，最快行車時間大約5小時。

公總說，已啟動辦理台61線西濱快速公路南延可行性研究，於去年10月30日簽約開工，南延可行性研究北起曾文溪橋南端，終點銜接至高雄梓官，全長約47公里，該研究契約金額2556萬元。至於未來延伸到屏東後的經費，由於共構、走高架或是地面經費會不同，粗估1200億元。

針對道路開發問題，許鉦漳說，一條路要考慮服務路網，縱向國道國1從基隆到高雄，國3基隆到屏東，台61靠濱海，應該服務到高雄甚至屏東，才對濱海地區有幫助。

許鉦漳說，環團相關團體對道路建設都有想法，也都尊重。後續推動，會尊重外，也會把問題適當解決。以往會覺得不該開發，會做充分溝通，往南走是個想法，希望溝通到大家接受。

公路總局局長許鉦漳說，台61線延伸到高屏的可行性研究正在做。記者曹悅華／攝影
公路總局局長許鉦漳說，台61線延伸到高屏的可行性研究正在做。記者曹悅華／攝影
台61線南部路段。圖／公路總局提供
台61線南部路段。圖／公路總局提供
台61線南部路段。圖／公路總局提供
台61線南部路段。圖／公路總局提供
台61線南部路段。圖／公路總局提供
台61線南部路段。圖／公路總局提供

屏東 曾文 台南

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