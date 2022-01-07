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影／台61線海路漫行2影片上線 公總：未來將延伸到高雄

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
公路總局局長許鉦漳說，台61縣南北快速公路的重要骨幹，也是省道很重要的道路。記者曹悅華／攝影
公路總局局長許鉦漳說，台61縣南北快速公路的重要骨幹，也是省道很重要的道路。記者曹悅華／攝影

為使民眾了解西濱快速公路的工程特色與施工成果，交通部公路總局今天舉行「台61線海路漫行Ⅱ」影片發表記者會。公路總局局長許鉦漳說，台61線現在服務八里到曾文溪的民眾，未來將會延伸到高雄。

公總說，108年完成「台61線海路漫行」影片，受到各界好評。今年續以西濱快速公路雲嘉南路段透過公路連接，將沿途人文特色、美麗景緻在「台61線海路漫行Ⅱ」影片中與民眾分享，影片於今天發表，各單位一起見證在鏡頭下台灣西部沿海與嘉南平原間海景與田園的融合，所譜成農村、漁家的簡約富庶。

許鉦漳致詞時說，台61線做了30幾年，會比較跟錢、民意等問題有關，但最終還是完成了，儘管本身是快速道路，但其功能性，可以說是縱貫南北的第三條高速公路，跟國道一樣。從八里服務到曾文溪北岸，北邊之後會有淡江大橋，就可以服務到石門洞、金山、萬里，南邊絕對可以服務到台南，未來希望可以延伸到高雄。

許鉦漳說，台61縣南北快速公路的重要骨幹，也是省道很重要的道路。以前拍了很多影片，但跟這次比起來，真的差了一點。他也呼籲，路完成了希望大家來用，從八里玩到台南。相信民眾消費後，可以帶動西部濱海繁榮。他也希望，公總不是只有做路，也要把地方產品推銷給大家，這也是拍海路慢行影片的原因。

看見齊柏林基金會執行長萬冠麗說，2019年也曾合作空拍影片，在YouTube上線後有將近100萬次點閱率，讓台61周遭自然景觀美麗被台灣民眾看見，進而帶動旅遊人潮。

萬冠麗說，今天首播的影片，延續第一支拍攝美學，把歷史文化、生態景觀透過空拍角度讓大家認識台61線。她也說，齊柏林投入空拍27年生涯，在2017年墜機前，最愛的就是拍台灣的國家建設，包含公路也是，台61是西部最重要的快速道路，都完整在齊柏林空拍資料庫，珍貴影像讓全台灣所看見。雖然齊柏林拍不到台61線南部路段，但相信在天上看到成果會微笑。

公總說，該次影片主要拍攝是西濱快速公路雲嘉南地區，計有提供返鄉遊子、歸人、旅人休憩的雲林口湖休息站、成龍溼地、嘉義布袋漁港、好美里彩繪村及台南南鯤鯓代天府、七股瀉湖及國聖燈塔等共16處特色景點。透過不同的視角，傳達西濱快速公路通車串聯南部沿海地區所帶來便利性與經濟發展，將美麗風光夕照所呈現特殊景象予以呈現。

公總說，西濱快速公路總長300多公里，歷經多年的興建。興建過程中，特別重視施工品質，道路平整度媲美高速公路等級，工程的碳管理更榮獲國際道路協會(International Road Federation，IRF)全球唯一「全球道路成就獎」(Global Road Achievement Awards, GRAA)。歡迎民眾多加利用，沿線豐富的人文、歷史、美食，等著大家來發掘與體驗。

公總說，完整「台61線海路漫行Ⅱ影片」已放在YouTube平台，歡迎民眾一起上網體會，影片網址  https://youtu.be/OFA8DHYC3sQ 。

現場舉行座談。記者曹悅華／攝影
現場舉行座談。記者曹悅華／攝影

西濱快速公路 空拍 柏林

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