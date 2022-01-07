獨／睽違10年CK124蒸汽火車再進平溪線 將載媽祖遶境

睽違10年未進平溪線的蒸汽火車，今天駛進瑞芳、猴硐、十分等地試車，讓當地民眾及很多喜愛鐵道攝影者搶拍。十分寮成安宮明天辦理媽祖繞境，包下台鐵CK124蒸汽火車專列讓媽祖及信徒上車遶行平溪線，為配合遶境專車活動，台鐵明天將有4列車停駛，改採遊覽車公路接駁，請乘車民眾多加留意。

「嗚，嗚，嗚嗚」CK124蒸汽火車響亮的汽笛聲，今天在平溪線遠遠駛來，一路吐著白煙，充滿老回憶的蒸汽火車，讓東北角的民眾好興奮。

資深司機員陳振芳說，睽違10年未進平溪線的蒸汽火車終於成行了，今天上午升火整備後出發，喜愛鐵道攝影的朋友，莫要錯過了。

新北市瑞芳區龍鎮里長林文清，也是文史工作者，他長年經營「文清的瑞芳札記」部落格，介紹在地景點不僅引人入勝，更執筆手繪當地交通及文化資產等導覽地圖為遊客帶路。今天他分享蒸汽火車進瑞芳等地的消息，吸引很多民眾注意。

林文清說，北台灣媽祖文化節明天登場，十分寮成安宮辦理媽祖遶境活動，向台鐵包下CK124蒸汽火車，讓各地回鑾媽祖神像及信徒上車，專列遶境行駛平溪線，預計明天上午10時30分從瑞芳火車站上車，11時開到十分、菁桐後，再折返十分。因為是蒸汽火車，難得一見，必須要加水。

主辦單位特地協調水車加水，台鐵希望可以在30分鐘內加滿，避免影響其他火車車次，CK124會載著各地媽祖前往菁桐再折返十分寮成安宮，歡迎大家一同參與這場匯集宗教、CK124一場盛大的嘉年華會。

今天試車已吸引很多民眾搶拍蒸汽火車，由於平溪線為單線路段，因應媽祖遶境蒸汽火車專列開行到菁桐後折返，明天台鐵部分班次將停駛，包括4813次瑞芳=八斗子(瑞芳10：10開)；4818次八斗子=菁桐(八斗子10：40開)；4821次菁桐=八斗子(菁桐12：11開)：4826次八斗子=瑞芳(八斗子13：40開)。