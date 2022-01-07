影／玉山主峰積雪0.5公分 合歡山降冰霰夾雪

玉山、合歡山在水氣和溫度配合下，昨晚和今天清晨三度降下冰霰，玉山主峰積雪0.5公分，中央氣象局說，未來受到兩波冷空氣影響，即日起到周日是第一波冷空氣，為東北季風等級，下周一稍微減弱但氣溫僅回升1度；到了下周二是第二波冷空氣報到，有機會達到大陸冷氣團等級，玉山北峰氣象站今天上午9時1分降雪起，目前持續中。

玉山國家公園表示，依氣象預報下周一晚到下周二3000公尺以上高山仍有望降雪，昨晚住宿排雲山莊共有8隊40人，圓峰山屋2隊3人，清晨玉山北峰及風口有下冰霰，凌晨2時20分下冰霰至2時45分停，3時5分再下冰霰至3時55分停降，累積0.5公分，所以地面上有小冰粒，比一般下雪要硬且滑。

玉管處指出，玉山氣象站通報北峰於9時01分下雪已在10時05停止，山上氣溫仍在零度上下，排雲山莊目前陰天濃霧，請預定出發的山友，要準備夠禦寒衣物及雪地登山裝備，排雲山莊今天清晨溫度0度，天氣陰天起濃霧，經同仁現場提醒登山客注意安全及保暖，已有山友陸續登頂。