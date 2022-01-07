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今晚我想來點鐵板燒！ 盤點人氣TOP 8鐵板燒品牌

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
今晚我想來點鐵板燒！ 盤點人氣TOP 8鐵板燒品牌。 圖片來源/unsplash
今晚我想來點鐵板燒！ 盤點人氣TOP 8鐵板燒品牌。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近半年內「鐵板燒」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的前八大連鎖鐵板燒品牌與前六大配菜。

高溫燒熱過的鐵板，放上新鮮的食材，滋滋作響的聲音與鐵板的香氣，再搭配醬汁與少許調味料，一頓美味鐵板燒就完成了。說到這邊，你是否口水直流了呢？那一起來看看全台連鎖鐵板燒的介紹吧。

網友揭「大埔」高CP值點法 王品集團品質、服務有保證

當提及連鎖鐵板燒品牌，全台分店數量破百間的「大埔」自然成為聲量排行第一，實惠的價格與豐富的菜色備受許多學生、上班族喜愛，而就有網友好奇「該怎麼點CP值才高？」，引來許多回應，如「B餐加蔥蛋」、「蛤蠣+鐵板豆腐+蛋半熟」、「鐵板豆腐+蔥花蛋」等等，讓網友直呼內行，下次要來試試看這樣的組合。

8大連鎖鐵板燒品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
8大連鎖鐵板燒品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

同為王品集團旗下的「HOT 7」、「夏慕尼」分別佔據聲量二、三名，前者主打平價市場、後者則是走高級質感路線，各有各的支持者，而對於王品集團，網友也表示「服務真的到位」、「食材、品質有保證」，可以發現對於許多民眾而言，王品招牌就是品質與服務的保證。另外，「犇・鐵板燒」與「初魚」則是以高檔食材如和牛、龍蝦，而受到許多民眾的喜愛。

討論聲量接近的「紅花」、「凱林」都是有著豐富歷史的老品牌，網友說「（紅花）是高CP值的，一分錢一分貨」、「凱林的調味超讚」、「雞腿排真的好好吃」等。「明水然」則以無菜單為特色，讓許多網友感到新奇，並表示「當天新鮮漁獲都好好吃」等，也獲得許多討論。

鐵板、醬汁造就美味配菜 網友直言半熟蛋是靈魂

除了主餐的肉品、魚類之外，鐵板燒的配菜也是一大重點，觀察網友討論，最基本的「高麗菜」、「豆芽菜」聲量接近，成為討論焦點，就有網友提問「為什麼鐵板燒青菜那麼好吃？」，直言真的會一口接一口，停不下來，引來許多認同與回應，如提出「鐵板炒起來的香氣」才是關鍵，或「醬汁對了，吃五碗飯都沒問題」。

6大熱議鐵板燒配菜網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
6大熱議鐵板燒配菜網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除了青菜類的配菜外，「豆腐」、「荷包蛋」也是網友喜愛的加點品項之一，對此網友表示「鐵板豆腐必點」、「半熟荷包蛋是靈魂」、「一定要戳破蛋黃配飯」，可見配菜在整份餐點之中，也扮演著十分重要的角色。

看完了網友的討論，你心中必點的配菜組合又是什麼呢？鐵板燒料理在台灣已經十分普及，無論是喜歡平價快速、或是高檔精緻類型，都有許多選擇，如果還沒決定今天的晚餐，那就參考網友的討論，來上一份鐵板燒吧。

觀看原文→https://bit.ly/3n31TNS

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

品牌 大埔

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