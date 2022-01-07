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肌膚乾燥脫皮好困擾？ 秋冬肌膚保養妙方來了！

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
肌膚乾燥脫皮好困擾？ 秋冬肌膚保養妙方來了！ 圖片來源/unsplash
肌膚乾燥脫皮好困擾？ 秋冬肌膚保養妙方來了！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤秋冬近三個月「肌膚困擾」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大秋冬肌膚困擾網路聲量排行，以及五大保養秘訣有哪些。

隨著天氣逐漸轉冷，許多愛美民眾都擔心換季對肌膚帶來的影響，像是常見的乾燥、脫皮問題就讓不少人感到困擾，到底網友熱議的秋冬肌膚困擾還有哪些？又有哪些保養妙方最常在網路上受到討論？

秋冬肌膚「乾燥脫皮」，油水不平衡「痘痘粉刺」困擾也好多！

觀察網友熱議的秋冬肌膚困擾，可發現因秋冬換季後，肌膚容易油水不平衡，因此民眾對「乾燥脫皮」、「痘痘粉刺」的聲量討論最多，像是有不少民眾會在網路上請益「冬天鼻翼、嘴角脫皮怎麼辦」，除了讓許多網友提供自己的急救妙方，如「濕敷最有用」、「乳霜擦起來」外，也讓很多民眾心有戚戚焉的表示「天氣一冷就容易脫皮，上妝有夠麻煩」；另外也有網友發文分享「秋冬對付口罩痘這些恐怖份子的有感好物」，表示「下半年疫情嚴重，長時間戴著口罩悶著，臉上痘痘越長越多」，讓許多有相同困擾的民眾大推「有夠實用！感謝分享」。

TOP5 秋冬肌膚困擾。 Social Lab社群實驗室/製圖
TOP5 秋冬肌膚困擾。 Social Lab社群實驗室/製圖

而困擾好多人的「過敏」問題也有許多討論，像是有民眾提到「冬天皮膚冷，乾癢又過敏」、「我也是又乾又過敏，真的慘」；另方面，也有網友表示冬天一到，「皺紋細紋」及「黑眼圈」等問題顯得更嚴重，並表示「皮膚一乾，眼下細紋就更難防」、「冬天眼周保濕要做好，皮膚太乾的話，老了很容易長細紋！」等，引發熱議。

「看皮膚科」從根本解決肌膚問題、保養從調整作息開始

觀察網友熱議的秋冬肌膚保養秘訣，發現許多網友在天冷乾燥時會格外注重秋冬肌膚的「保濕補水」，像是有民眾就表示「冬天真的要認真加強保濕」、「冬天再冷都會定期敷面膜（補水）」等；但也有民眾認為，肌膚出狀況時應先停用手邊保養品，「看皮膚科」才是解決問題的根本之道，像是有網友就分享「之前換季突然大爛臉，看網路上推薦的保養品越擦越嚴重，後來去看皮膚科才慢慢變好」，引發民眾熱議，並留言表示「只花掛號費超划算，這是CP值最高的保養了」、「真的看醫生才能解決問題」等。

TOP5 秋冬肌膚保養秘訣。 Social Lab社群實驗室/製圖
TOP5 秋冬肌膚保養秘訣。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，也有網友提醒在秋冬應「避免肌膚的過度清潔」，更表示「冬天已經很乾了，一直洗臉只會帶走保護皮膚的油脂」；也有民眾分享自己靠著「規律作息」及「戒炸物、奶類」養出水煮蛋肌，讓部分有相同經驗的網友表示「飲食其實最重要，但很多人都忽略了」、「真的不要鐵齒，早睡早起超有用」。

多數肌膚乾燥的人在秋冬換季時特別有感，雖然網路上有許多「久病成良醫」的秋冬保養攻略，但若肌膚持續不適，建議仍應尋求專業醫師協助，避免肌膚保養不當或出現過度乾癢或過敏等症狀。

觀看原文→https://bit.ly/3n22Jdu

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

換季 皮膚科

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