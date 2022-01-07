黑橋牌用台南時間 打造年節美味

2015年美國CNN介紹臺南為臺灣的美食首都，而對於台南料理職人堅持以慢工細火熬煮美味所花費的時間，稱之為「台南時間」，台南出身的肉品專家黑橋牌，以其講究的心推出年節零嘴條子肉乾、各式禮盒，皆是不計成本在時間及用料上只為成就年節美味。

黑橋牌成為國內外消費者無論是生活飲食、旅遊觀光、送禮需求都不可或缺的首選品牌，立足於台南一甲子的黑橋牌，因其對肉品始終如一的專注及對美味的講究，而有了肉品專家的美名，黑橋牌以台南料理職人的精神，打造風味絕佳的條子肉乾，堅持實在用料，嚴格挑選採用台灣最優質的豬肉，再以品牌傳家製程，融入醬汁呈現其甘甜味，並使用「台南時間」醃製16個小時以上，二段式烘烤，成就獨有的燒烤香氣，搭配0.5公分超厚切口感，帶有甜味的醬汁包裹著扎實的肉乾，是讓人難忘的好滋味，除了年年熱銷的經典原味外，黑橋牌更推出台灣獨有的馬告風味，以及不計成本的使用台灣頂級黑豬肉佐以燒肉口味製成黑豬條子肉乾燒肉風味，另外還有柚香、泰式檸檬、紐奧良、黑胡椒、岩燒蒜香、日式燒肉丼風味等，是過年老少咸宜的必備零嘴，黑橋牌不斷追求極致，推出多口味的商品只為帶給大眾最豐富的味覺饗宴。

黑橋牌條子肉乾，過年必吃零嘴。 圖／黑橋牌 提供

本著「用好心腸做好香腸」的經營理念，「黑橋牌」香腸、肉乾、肉酥等肉製品成為記憶中不變的美好滋味，對於國人而言，黑橋牌是心中最信賴的肉品及不可或缺的送禮首選品牌，連續獲選2007-2009年府城十大伴手禮！黑橋牌推出的黑豬秘饌系列禮盒，精品般的外觀包裝，內含極品黑豬的美味，禮盒內含用油花分布均勻的梅花肉製作成日式照燒黑豬梅花肉、以傳家配料自然醃製12小時以上製成的黑豬香腸，以及後腿腿心肉直接刨片醃製16小時以上，再以直火燒烤至表面透出紅潤光澤的岩燒肉乾，不計成本的用料以及長時間的精心烹煮，帶領大眾一同享用黑豬秘饌系列禮盒的奢華享受。

黑橋牌頂級黑豬禮盒，送禮首選。 圖／黑橋牌 提供

春節的腳步一步步接近，黑橋牌另一廣受消費者喜愛的金釀禮和，外觀由喜氣的紅和貴氣的金搭配而成，內含近幾年深受台灣人喜歡並在黑橋牌門市及各大超市量販連續兩年銷售額都增加百分之三十的廣式風味肝、臘腸，黑橋牌肝腸嚴選優質豬腿肉與本土生產鴨肝，佐以家傳配方及特選香料醃漬，而臘腸使用豬腿肉及58度高粱酒製作，經長時間低溫乾燥，乾而不硬，口感更佳，在年節無論是送禮或自用採購，都相當合適，是不容錯過的商品 !以上禮盒消費者皆可在網路商城及直營門市買到。

黑橋牌金鑲禮和，送禮滿誠意。 圖／黑橋牌 提供

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