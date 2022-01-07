天冷被毯如何蓋？「輕盈又保暖」最受好評

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近半年內「被毯」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的七大被毯材質網路聲量排行與五大選購因素有哪些。

從涼被到冬被，人們對被毯的需求始終不減，而不同被毯材質的保暖效果也略有差異，因此多數民眾在購買前也會先上網搜尋請益，以期買到適合自己的那條被子毯子。而冬季連日到訪的冷氣團，也吹起民眾一陣購買暖被的需求。

「羽絨被」蓬鬆保暖 「無使用動物纖維」成意外話題

從網友熱議的被毯材質話題中，可以發現在天氣轉涼後，民眾對於「羽絨被」、「羊毛被」、「天絲被」等冬被的討論聲量增加。其中，「羽絨被」除了蓬鬆保暖外，重量也較輕，受到不少網友推薦表示「（羽絨被）真的又輕又暖」等。同樣具保暖效果而備受熱議的「羊毛被」，也常見網友請益「羊毛料保養」等問題，不少民眾擔心羊毛被「水洗或烘乾後縮水變形」的情況。

熱議五大被毯材質網絡聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，也有不少人提出「以人造取代動物纖維」的被毯挑選原則，因此如近期藝人代言的「石墨烯」等被毯材質因而受到關注，加上其兼具保暖、不厚重的特性，也漸獲民眾好評。

「價格」成選購關鍵 被毯的舒適與否也成討論

網友選購被毯時首要看重的因素就是「價格」，希望選購到既符合需求，價格又相對便宜「CP值」較高的被毯，搭上電商推出的優惠活動，讓許多網友受不了促銷誘惑立馬下單，並於網路曬單分享「趁現在優惠趕快買一下搶折扣」、「買被子還送枕套一套的真的是越看越可愛」等。

被毯5大選購因素網絡聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，許多民眾也看重被毯的「使用舒適度」，如常見網友請益「被毯材質是否柔軟親膚」、「對容易過敏的族群是否友善」等問題，而有孩子的家長網友，則會特別關注被毯「是否輕薄透氣」，表示不透氣的被毯可能會讓孩子感到悶熱不舒服。再者，部分家長網友在挑選被毯時，也多會關注其「外觀造型」，認為購買的花色外觀也是房內的裝飾之一，因此如聯名款式或特殊花紋的樣式也常受到討論。

整體而言，網友在選購被毯時，除了關心價格之外，使用的舒適度、被毯的外觀重量等也都是網友挑選時的重要因素。不想要睡到半夜被冷醒，那就在寒流來襲前，選購一張符合要求又友善荷包的被毯吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》