奇美醫學中心「細胞治療中心」啟用 癌友不必出國治療

奇美醫學中心新成立「細胞治療中心」今天啟用，針對多種「第四期實體癌症」、「第一至三期實體癌症，經標準治療無效病人」收案治療。

院長邱仲慶指出，以往這項治療常需到國外就醫，動輒花費數百萬，且家人陪同更是耗力費神，由在地醫院守護不僅提供病人更大治療希望，醫療費用及家人負擔也大幅減輕。

邱仲慶說，另因醫院空間限制，原地下二樓「化學治療注射室」空間不足，規畫擴充床位、優化醫療照護流程，讓病人享有更優質治療環境，且鄰近乳房醫學中心，也能方便多數乳癌病人就近接受治療，目前設有18張化療專用床椅。

細胞治療中心主任馮盈勳說，衛福部核准以自體免疫樹突細胞(DC)疫苗治療「實體癌第四期」、「第一至第三期實體癌，經標準治療無效」病人後，每年都有相當多學術論文發表，對癌症具有相當抑制效果。衛福部去年九月又通過針對不適合手術的病人，使用「細胞因子導引殺手細胞(CIK)」技術治療。

馮盈勳指出，自體免疫細胞治療是繼手術治療、化學療法、放射治療後先進方法。「DC疫苗」或「CIK」原理是手術取出腫瘤組織於細胞備製實驗室培養癌細胞抗原，然後與病人自己血液的免疫細胞共同培養後製作完成，由醫師分次注射於病人腋下或腹股溝鄰近淋巴系統皮毛下處，讓免疫細胞進入淋巴循環；CIK細胞則是以靜脈回輸到血液循環，如此可以抑制腫瘤生長及癌細胞擴散，甚至能使腫瘤縮小或消失，因為自體免疫細胞治療是利用病人自體的細胞培養而成，治療後的副作用較少見。