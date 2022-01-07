周日東勢林業文化園區 書法家現場揮毫送春聯

東勢林區管處9日周日上午9點至11點，在東勢林業文化園區入口廣場，邀集多名書法家現場揮毫，並送出60份限量春聯，民眾至活動場地領取抽獎卷投入摸彩箱，並保留存根聯，主辦單位將抽出30位幸運民眾，即可獲得名家手寫春聯一份，歡迎踴躍參加。

東勢林業文化園區前身為「台灣大雪山林業股份有限公司」，為60年代東亞地區最大的製材廠，園區內除擁有宜人的風光景色外，更保留了大製材廠、燃料倉、鍋爐間、切片倉及貯木池等早期珍貴的林業設施遺蹟，木棧步道周圍也展示了多件的木雕藝術作品。