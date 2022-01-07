原料狂飆民營肥料半年漲4次 農委會每月1.5億補貼

為穩定末端肥料價格，農委會宣布，吸收肥料原料漲幅的一半，從今年1月10日起，農民透過實名制到肥料登錄平台購肥，減免價格將自動由平台系統扣除；農委會推估總預算每個月約1.3至1.5億元，補貼含各肥料廠商，經費由農發基金支應，目前尚未規畫何時結束，會滾動式檢討。

因為新冠肺炎疫情影響，進出口受阻，導致原物料大漲，肥料從前年底開始價格一路上揚，部分肥料原料甚至從去年7月開始至今漲幅都超過100%，比如尿素漲了189%、液胺上漲177%、磷酸一銨上漲110%、氯化鉀146%；為避免農民購肥增加生產成本，間接帶動農產品價格大漲，農委會推出平穩肥料供需措施。

農委會副主委陳駿季表示，肥料目前供應系統中，有台肥以及民間業者，台肥七成，民間三成，台肥的肥料目前不漲價，未來也不漲價；但民營業者，從去年7月到今年1月，末端的肥料售價，已經做了三到四次的調漲，約漲了20、30%不等。

他表示，補助是給肥料生產業者，若某項肥料漲價後已經達到每包180元，經過平台精算，減免一半的原物料漲幅後，由政府補助20元，當農民購買時，就會顯示降價後的價格160元；若民間肥料業者不願意進到購肥平台內，就無法獲得政府的價差補貼，依照肥料銷售量給予補助。

陳駿季說，由於每一種肥料，使用的肥料原料氮磷鉀的成分比例多寡都不同，因此A肥料用的多，計算出來可能一包補貼50元，但B肥料使用的原料較少，因此補貼20元，是依照肥料使用原料的多寡，而末端售價有不同。

陳駿季表示，肥料業者有登記證，若自行向國外採購肥料原料，必須優先因應肥料生產所需，才能外賣，雖無法源可強制要求，但會加強稽核，要求業者優先滿足肥料生產；比如尿素，包括肥料、畜牧業、工業都會使用，用途廣泛，肥料業者須先滿足肥料製作；而從去年12月起，我國肥料也已禁止出口，過去每個月出口硫酸胺約1萬公噸。