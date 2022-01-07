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他瞇瞇眼像度咕老被罰站 術後捐款百萬助同遭遇病童
在兩岸經商的48歲江先生先天性眼瞼下垂，從小眼睛常瞇成一條線，上課常被老師誤會是「度咕」罰站，也影響學習及人際關係，去年他接受高醫整型外科教授賴春生治療，瞇瞇眼終於可以撐大，他發現門診有許多眼瞼下垂的小朋友，正複刻他過去的遭遇，大方捐出100萬元，不希望孩子的成長歲月像他受同樣的苦。
賴春生表示，江先生是提眼肌無力，導致眼瞼下垂，為要看清楚事物，長期需頭往後仰，去年八月來就醫時，使用眼皮下方皮瓣縮短的創新手術，目前已經改善。
江先生是先天性眼瞼下垂患者，從小瞇瞇眼，雙眼只能張開約0.1公分，常被老師誤以為上課愛睡覺，被叫去罰站，成年後求醫，因錯過年少的開刀黃金期，始終無法改善，後來到高醫接受治療，連妻子都驚訝，不知道老公的眼睛能有這麼大。
江先生今早透過視訊與主治醫師賴春生對談，他說，自己一出生眼睛就小，小時候念書發現大家都用歧異眼光看他，後來視力因視野小也受影響，做事後更容易感到疲累，被取「加菲貓」等各種綽號，別人對他常不愛搭理。
尤其上課被老師以為「度咕」罰站，怎麼解釋都聽不下。術後他眼睛視野變大，人際關係改善許多，與朋友聊天精神反而比大家好。這次捐100萬指定治療眼瞼下垂的病童，江先生表示，希望能盡一點棉薄之力。
賴春生表示，每800名新生兒約有一人先天性眼瞼下垂，有的是眼部肌肉發育不全，但部分孩童因家庭經濟不優，未能開刀，江先生這筆捐款，約能幫助3、40病童。
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