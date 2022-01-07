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去年汽、機車事故都減 只有這個交通工具事故不減反增

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處發布國情統計顯示，110年1-10月道路交通事故28.8萬件，較上年同期減 1.9％，其中汽、機事故都較上一前同期減少，但小貨車事故增1.4%。本報資料照
主計總處發布國情統計顯示，110年1-10月道路交通事故28.8萬件，較上年同期減 1.9％，其中汽、機事故都較上一前同期減少，但小貨車事故增1.4%。本報資料照

主計總處發布國情統計顯示，110年1-10月道路交通事故28.8萬件，較上年同期減 1.9％，其中汽、機事故都較上一前同期減少，但小貨車事故增1.4%。

主計總處表示，根據交通部統計，110年1-10月道路交通事故共28.8萬件，較上年同期減1.9％，就駕乘車種觀察，以機車事故的16.1萬件最多（占55.8％），其次為小客車8.9萬件（占31.0％），再次為小貨車1.7萬件（占5.8％），三者合占92.6％，分別年減0.4％、減4.9％及增1.4％。

機動車事故率每萬輛127.8件，較上年同期減3.9件，其中大客車、大貨車及小貨車之事故率分別為每萬輛345.8件、204.4件及175.0件，各減74.1件、增 10.3件及增0.5件。

110年1-10月交通事故造成傷亡計38.5萬人，較上年同期減2.1％，其中以騎乘機車造成者比重最高，占60.4％，其次為小客車占27.1％；交通事故造成行人傷亡12568人，較上年同期減7.5％，其中高齡者為4547人，占 36.2％，行人非第一當事者為9883 人，占78.6％。

另110年1-10月因交通事故死亡計2440 人，其中25-64歲1165人 、65歲以上933人，各占47.7％及38.2％，就交通事故死亡率而言，高齡者為每10 萬人口24.2人，較整體每10萬人口10.4人高1.3倍。

交通部

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